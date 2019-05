Grevesmühlen

Gerade einmal elf Grad zeigt das Thermometer am Mittwochvormittag. Während die Neugierigen sich rund um die Kirche die Jackenkragen hochziehen, während sie die über 100 Motorräder bewundern, die auf dem Weg um die Kirche abgestellt sind, lächelt Andreas Dubbe zufrieden. „Letztes Jahr hatten wir Sturm und Regen, da sind viele gleicv Zuhause geblieben. Ich finde, dafür läuft es doch dieses Mal sehr gut.“ Und tatsächlich, mehr als 100 Männer und Frauen kamen zum vierten Motorrad-Gottesdienst in die Nikolai-Kirche von Grevesmühlen. Organisiert von den Flaming Stars, den motorradfahrenden Feuerwehrleuten, und zu ihnen gehört Andreas Dubbe, selbst Feuerwehrmann und Motorradfahrer aus Leidenschaft.

Ursprünglich hatten die Gottesdienste in Schönberg stattgefunden. Doch nachdem dort Pastor Jochen Schmachtel aufgehört hatte, suchten die Flaming Stars nicht einfach nur nach einer Alternative. „Das muss schon jemand sein, der weiß, was wir machen“, so Andreas Dubbe. Zwar ist Grevesmühlens Pastorin Maria Harder passionierte Auto- und Radfahrerin, aber offen für viele Ideen. Und mit Dirk Greverus, Pastor im Grevesmühlener Umland und selbst begeisterter Biker, im Gespann haben die Flaming Stars mehr als nur Ersatz gefunden. Auch wenn längst nicht alle Motorradfahrer am Gottesdienst teilnehmen. „Das ist auch keine Pflicht“, erklärt Andreas Dubbe. „Es ist einfach der Saisonauftakt, und das Angebot mit dem Gottesdienst steht. Auf jeden Fall werden es immer mehr, die es annehmen.“

Motorrad-Gottesdienst in Grevesmühlen mit weit über 100 Teilnehmern. Rund um die Nikolai-Kirche hatten die Biker ihre Fahrzeuge geparkt. Pastorin Maria Harder und Pastor (und Biker) Dirk Greverus hielten die Predigt. Quelle: Michael Prochnow

Dass der Motorrad-Gottesdienst etwas anders läuft als eine normale Andacht, das wurde bereits beim Eintritt in die Kirche deutlich. Direkt vor dem Altar lagen zu einem Kreuz angeordnete Helme, eine chromblitzende Maschine stand direkt davor. Und so ungewöhnlich wie das Bild in der Kirche war, so ungewöhnlich war auch die Predigt, die Maria Harder und Dirk Grevesmühlen („Es ist zwar eine teure Leidenschaft, aber sie ist auch geil!“) unterstützt von Andreas Dubbe hielten. Es ging um Schutzengel, Benzinpreise, die Gefahren auf der Straße und um den Umstand, dass auch Motorradfahrer wie alle anderen Menschen auch nicht allein unterwegs seien. Gegenseitige Rücksichtnahme sei vor allem für Biker lebensnotwendig.

Es waren kurzweilige 45 Minuten in der Nikolai-Kirche, in der sich übrigens nicht nur Motorradfahrer einfanden. Unter die Männer und Frauen in den schweren Klamotten mischten sich auch ganz normale Mitglieder der Kirchengemeinde.

Die Flaming Stars nutzen den Gottesdienst nicht nur als gemeinsamen Saisonauftakt, er ist auch gleichzeitig Beginn der jährlichen Sammlung für wohltätige Zwecke. Wie Andreas Dubbe erklärt, würden sich die Mitglieder und ihre Freunde vor allem für Kinder mit schweren Erkrankungen einsetzen, Geld sammeln und gemeinsame Aktionen organisieren. In Grevesmühlen allerdings diente die Sammlung am Mittwoch ausnahmsweise einem anderen Zweck. So spendeten die Biker Geld für die Kirchengemeinde, nachdem Unbekannte vor einigen Tagen den Innenraum teilweise verwüstet hatten.

Dass übrigens nicht nur die Feuerwehrleute ein Faible für schnelle Zweiräder haben, das wurde am Mittwoch bei den Teilnehmer deutlich. Unter anderem waren die „Blue Knights“ wieder mit dabei. Die blauen Ritter, wie der Titel übersetzt lautet, sind Polizisten aus Norddeutschland, die das gleiche Hobby pflegen wie die Brandschützer. Man kenne, achte und respektiere sich, wie Andreas Dubbe betont. „Und auch dafür sind solche Veranstaltungen einfach schön.“ Das sieht übrigens auch Maria Harder so, die zumindest einige Meter auf dem Sozius von Dirk Greverus zum Start der Ausfahrt absolvierte. Ansonsten schwört die Pastorin doch eher auf Zweiräder ohne Motor, zumindest im Sommer. „Wird nur langsam Zeit, dass ich auch mal wieder aufs Fahrrad steige, war doch ein wenig kalt die letzten Monate.“

