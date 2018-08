Grevesmühlen

Spaß am Sport und in der Gruppe und trotzdem an die Leistungsgrenze gehen - das war das Motto des ersten Jedermann-Siebenkampfes auf dem Grevesmühlener Tannenberg. Steffen Weihe, Leichtathletik-Trainer beim SV Blau-Weiß und Koordinator der Aktion, hatte vor allem die Freizeitsportler im Auge, als er vor einem dreiviertel Jahr zu dem Wettkampf aufrief. Ein Dutzend Athleten, dazu viele Kindern traten am Sonnabend auf dem Tannenberg an, um am Ende in fünf Disziplinen - Hochsprung und 400 Meter fielen aufgrund des Regens aus - ihre Kräfte zu messen. Die Sieger der Pemiere am Tannenberg heißen Christin und Michael Prochnow, die als Team antraten.

