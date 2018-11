Rehan

B104: So nennt sich eine fünfköpfige Rockband aus Rehna. Seit 2015 ziehen die Musiker quer durchs Land und rocken die Bühnen mit ihrer Mischung aus Pop, Rock und Punk. Diese Stile finden sich auch auf ihrer neuen Single wieder. Der Titel: „Meine Stadt“. Die Musiker von B104 erläutern: „Mit dem Song erhoffen wir uns noch mehr Gehör in der Musikszene verschaffen zu können.“ In der Single geht es hauptsächlich darum, dass viele Menschen einen überzeugen wollen, dass einem nur eine rosige Zukunft in den Großstädten erwartet. „Wir sind da andere Meinung, viele verbinden mit ihrer Heimat schöne Erinnerungen und innige Freundschaften, die Erste Liebe und Familie – was unserer Meinung nach mehr Wert ist als berufliche Karriere“, erklärt die Musikband aus Rehna.

Das neue Lied ist auf jeder Social-Media-Plattform zu finden. „Also hört doch mal rein oder besser noch besucht uns live“, laden die Musiker ein. In diesem Jahr hat sie noch zwei öffentliche Auftritte: am 8. Dezember ein Benefizkonzert in Ahrensburg und am 29. Dezember ihr Jahresabschlusskonzert im Funambules in Lübeck.

Jürgen Lenz