„Wir können leider nichts mehr für die Verstorbenen tun. Aber die Bevölkerung kann ihre Anteilnahme am schweren Schicksal der Familien zeigen, in dem sie bei der Bewältigung der finanziellen Auswirkungen hilft und damit zumindest diese Last nicht zu groß werden lässt“, sagen die amtierende Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl und Landrätin Kerstin Weiss, die ebenfalls in Dassow lebt zum tragischen Unglück in Klein Voigtshagen. Von einigen Bürgern angesprochen griffen die beiden die Idee auf, einen Spendenaufruf zu starten. Unterstützung auf der Suche nach einem gemeinnützigen Träger mit entsprechendem Spendenkonto bekamen sie sofort vom DRK-Kreisverband und dessen Geschäftsführer Ekkehard Giewald. „Das Leid der Familien ist so groß. Hier müssen wir zumindest das tun, was wir tun können“ sagt Ekkehard Giewald. Somit rufen die drei die Bevölkerung in Dassow und in der Region auf, auf folgendes Konto zu spenden:

Kontoinhaber: DRK-Kreisverband NWM e.V.

IBAN: DE46 1405 1000 1000 030357

SWIFT-BIC: NOLADE21WIS

Verwendungszweck: Wohnhausbrand