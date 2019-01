Klein Voigtshagen

Der bei einem Brand mit zwei Toten in Klein Voigtshagen bei Dassow verletzte Mann ist aus dem Universitätsklinikum Lübeck entlassen worden. Wie am Donnerstag aus dem familiären Umfeld des 39-Jährigen mitgeteilt wurde, hat er sich zwar körperlich erholt, ist aber durch die Folgen des Feuers seelisch schwer belastet. Die 35-jährige Lebensgefährtin und deren knapp zwei Jahre altes Kind konnten am 19. Januar nur tot geborgen werden.

Der Mann wurde bewusstlos gefunden. Er erlitt bei dem Feuer in einer Doppelhaushälfte eine schwere Rauchgasvergiftung. In der Uniklinik lag er zunächst im Koma. Er wohnt nun in seinem familiären Umfeld.

Haus ist unbewohnbar

In der zweiten Doppelhaushälfte lebten ein 40 Jahre alter Mann und eine 32-jährige Frau. Die beiden konnten sich unverletzt retten. Das Haus ist unbewohnbar.

Die Brandtragödie hat Trauer und Betroffenheit ausgelöst – aber auch eine Welle der Hilfsbereitschaft. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) und der DRK-Kreisverband riefen nach einer Anregung von Bürgern zu Spenden auf, denn: „Wir können leider niemanden zurückholen. Aber wir können dafür sorgen, dass die finanzielle Last nicht noch zu dem großen Leid der betroffenen Familien hinzukommt.“

Hilfe ist in Sicht

Täglich geht unter dem Kennwort „Wohnhausbrand“ Geld auf das Konto des Roten Kreuzes ein. Aktueller Stand: insgesamt 5495 Euro von 100 Spendern.

Weitere Hilfe ist in Sicht. So bittet Malermeister Christian Wieduckel im Dassower Ortsteil Pötenitz die Gäste einer Feier zum zehnjährigen Bestehen seines Betriebes am 1. März: Bitte keine Geschenke, sondern Spenden. Das Geld will Christian Wieduckel dem 39-Jährigen übergeben.

