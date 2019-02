Grevesmühlen

Kann ich meinen alten Telefonvertrag behalten, passt der alte Anschluss, was ist, wenn die Arbeiten bis Ende 2020 nicht fertig sind? Diese und viele andere Fragen stellen sich derzeit die Menschen in Nordwestmecklenburg in Hinblick auf den Breitbandausbau, der am 25. April starten soll. Die erste Informationsveranstaltung vor einer Woche im Grevesmühlener Rathaussaal sorgte für soviel Andrang, dass ein Teil der Besucher nicht mehr reingelassen werden konnte. Am Donnerstag, 28. Februar, gibt es die nächste Veranstaltung im Rathaussaal. Beginn ist um 19 Uhr. Dann werden Mitarbeiter der Wemacom Fragen rund um den Ausbau beantworten. Die Tiefbauarbeiten sollen Ende April beginnen und in knapp zwei Jahren abgeschlossen sein. Bis dahin will die Wemacom mit den zahlreichen Subunternehmen rund 2000 Kilometer Glasfaser im Nordwestkreis verlegen. Dafür stehen rund 190 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung, rund 41 000 von insgesamt 60 000 Haushalten in Nordwestmecklenburg haben Anspruch auf einen geförderten Anschluss.

Weitere Termine im Grevesmühlener Umland: 4. März um 19 Uhr in Kirch Mummendorf, im Gemeindehaus, Mühlenstraße Nr. 3; 6. März um 19 Uhr in Gostorf im Sportlerheim; 7. März um 19 Uhr in Börzow im Dörphus; am 13. März um 19 Uhr in Mallentin im Gemeindezentrum.

Michael Prochnow