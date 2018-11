Schönberg

Eine Landschaft im Wandel steht am Donnerstag, dem 15. November, im Mittelpunkt eines Vortrags im Volkskundemuseum in Schönberg, Am Markt 1. Volker Brandt informiert ab 19 Uhr mit Worten und Fotos über die Entwicklung des Naturparks Sternberger Seenland. Brandt arbeitet seit 2005 als Leiter des Naturparks. Er studierte von 1984 bis 1989 Forstwirtschaft.

Der Naturpark Sternberger Seenland wurde 2005 ausgewiesen. Er ist 540 Quadratkilometer groß. Tief eingeschnittene Durchbruchstäler an der Warnow, viele saubere Seen, malerische Hügel und ausgedehnte Wälder prägen seine Landschaften. Die Naturparkstation befindet sich in Warin. Dort sind zwei Mitarbeiter tätig. „Darüber hinaus gibt es vier Naturwächter, die in der Saison ebenfalls Führungen für Besucher anbieten“, erläutert die Naturparkverwaltung.

Naturparke dienen nach Auskunft des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie dem Erhalt und der Gestaltung einer vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaft. Der in der Region zwischen Crivitz, Sternberg, Güstrow und Neukloster gelegene Naturpark Sternberger Seenland, einer von sieben Großschutzgebieten dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern, ist reich an Zeugnissen der Geschichte. Die Region ist seit Langem durch Menschen besiedelt. Großsteingräber, Reste mittelalterlicher Turmhügel, Kloster-, Stadt- und Dorfkirchen sind nur eine kleine Auswahl dessen, was Besucher erkunden können. Im Naturpark befindet sich auch eine Vielzahl an slawischen Burgwällen. Die bekannteste Burg ist der Nachbau einer Niederungsburg in Groß Raden. Sie beherbergt ein Museum, das Einblicke in das frühere Leben gibt. Zu besuchen sind aber auch Städte und kleine Dörfer in hügeliger Landschaft, alleenumsäumte Feldwege, einzeln stehende knorrige Eichen und die Ufer der zahlreichen Seen. Die Naturschutzgebiete des Naturparks sind ein Eldorado für Wat- und Wasservögel. See- und Fischadler kommen dort ebenfalls häufig vor. Im Schutzgebiet Upahler-Lenzener See befindet sich einer der ältesten bekannten Seeadlerhorste in Deutschland. Volker Brandt will den Besuchern des Vortrags in Schönberg anhand von Bildern die landschaftliche Entwicklung dieser mecklenburgischen Region nahe bringen.

Jürgen Lenz