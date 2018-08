Neue Spielgeräte für eine wachsende Schülerschar

50000 Euro hat das Diakoniewerk investiert, um für die Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ neue Spielgeräte zu kaufen und das Außengelände teilweise umzugestalten. Handwerker erledigten die Arbeiten in den Sommerferien. Nun stehen auf dem Schulgelände neue Klettertürme mit einer Rutsche, ein Balancierparcours, ein Gestell mit Hängematte, Sitzbänke und vieles mehr.

Schulleiter Tobias Jarzombek sagt: „Besonders schön finde ich, dass sich die Kinder selbst überlegt haben, welche Spielgeräte sie wollen.“ Die Kinder waren an der Auswahl beteiligt. Dazu passte, dass die zehnjährige Paula (l.) und die elfjährige Ida feierlich ein Band zur Eröffnung durchschnitten. Bereits am Sonnabend voriger Woche wurden in der Evangelischen Inklusiven Schule „An der Maurine“ 34 Kinder eingeschult. „Wir haben jetzt insgesamt 180 Schüler“, zieht Tobias Jarzombek Bilanz. Vor einem Jahr waren es 165. FOTO: JÜRGEN LENZ

OZ