Herrnburg

René Brückner leitet ab 1. August den Hort in Herrnburg. In der Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes arbeitet er seit 2016. Vorher war er als Erzieher in der Sozialpädagogischen Kinder- und Jugendgemeinschaft Schönberg tätig. „Wir Männer werden in dem Beruf mehr“, berichtet der 43-Jährige. Über den Hort in Herrnburg sagt er: „Die Kollegen sind toll. Die Arbeit macht Spaß.“ Die Kinder würden motiviert, viele Dinge zu tun. Es sei schön zu sehen, wie sie heranwachsen. Der Kontakt zur Schule sei eng. René Brückner hat selbst vier Kinder im Alter zwischen fünf und 21. Er wohnt in Zarnewenz. Was gefällt ihm im idyllisch gelegenen Ortsteil der Gemeinde Selmsdorf? „Die Ruhe, die Abgeschiedenheit.“ Es sei erholsam, morgens auf den Dassower See zu schauen.

Lenz Jürgen