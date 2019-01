Grevesmühlen

Das war knapp: Mit einem Punkt Vorsprung hat Tino Jablonski am Sonntag die Grevesmühlener Stadtmeisterschaft im Skat gewonnen. 2910 Punkte hatte der Grevesmühlener nach zwei Serien mit jeweils 48 Spielen auf dem Konto. Bärbel Schwedler aus Wismar kam auf 2909 Punkte und damit auf den zweiten Platz. Dritter wurde Jan Maaß aus Lübeck mit 2494 Zählern. Tino Jablonski ist nicht nur der strahlende Sieger der Meisterschaft, die im Saal des Vereinshauses ausgetragen wurde, er ist auch der neue Vorsitzende und Nachfolger von André Müller. Der hatte nicht nur in den vergangenen Jahren den Verein geführt, sondern auch die vergangenen beiden Stadtmeisterschaften gewonnen. „Insofern ist alles beim Alten geblieben, der Vorsitzende hat gewonnen“, so André Müller mit einem positiven Fazit der Veranstaltung, an der insgesamt 40 Männer, Frauen und eine Jugendliche teilnahmen.

Die Sieger der Stadtmeisterschaft im Skat in Grevesmühlen, Vereinsmitglied André Müller gratuliert Tochter Janne (Platz 9 Gesamtwertung) Quelle: SC 90

Die 16-jährige Tochter von André und Andrea Müller landete in der Gesamtwertung auf einem hervorragenden neunten Platz und zusammen mit ihrer Mutter in der Tandemwertung auf Rang zwei. Erster wurde das Duo Andreas Dittmann und Tino Jablonski aus Grevesmühlen.

Michael Prochnow