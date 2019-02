Dassow

Das Einzelhandelsunternehmen Norma baut in Dassow einen neuen Einkaufsmarkt. Es erläuterte am Freitag auf Anfrage: „Grund für die Neuerrichtung unserer Norma-Filiale sind die veralteten baulichen und konzeptionellen Voraussetzungen des vorhandenen Bestandsgebäudes.“ Mit der Investition in den Abriss und Neubau wolle das Unternehmen seinen Standort als Nahversorger in Dassow attraktiv gestalten und ihn so für die Zukunft sichern.

Der neue Norma-Markt wird ungefähr an derselben Stelle in der Grevesmühlener Straße errichtet, an der der Altbau steht. Das Unternehmen erklärt: „Wir möchten mit dem Neubau eine kundenfreundliche Filiale schaffen, in Form von übersichtlichen Regalplatzierungen und breiten Gängen sowie einem hellen und offenen Erscheinungsbild.“ Im Rahmen dieses Konzeptes werde auch ein separater Pfandrücknahmebereich entstehen. Auf dem neuen Parkplatz sollen bis zu 60 Autos stehen können. Das Unternehmen ergänzt: „Sehr zu unserer Freude sind als weitere Ergänzungen zur Norma-Filiale die Klützer Landschlachterei und die Bäckerei Freytag vorgesehen.“

Der alte Norma-Markt in Dassow wird am Donnerstag kommender Woche geschlossen. Die neue Filiale soll nach Auskunft des Unternehmens im August eröffnet werden.

Jürgen Lenz