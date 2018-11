Boltenhagen

Damit hat niemand gerechnet: Boltenhagens Ex-Bürgermeister Olaf Claus ist zusammen mit weiteren Mitgliedern der Fraktion Bolte/BfB in die SPD eingetreten. Die Nachricht von den neuen Sozialdemokraten machte nicht nur im Klützer Winkel rasend schnell die Runde. Auch in Grevesmühlen gibt es bei den Sozialdemokraten derzeit kaum ein anderes Thema. Denn die Frage, die nun in erster Linie der Kreisverband beantworten muss, ist, wie man mit den neuen Mitgliedern umgehen soll. Am Freitagabend tagt der Vorstand des Kreisverbandes zu dem Thema.

„Wir haben seit Monaten überlegt, wie wir es machen“, erklärt Olaf Claus. „Als Wählergemeinschaft bei den Kommunalwahlen stehen die Chancen schlecht, denn es gibt viel zu viele davon. Und die SPD war uns am nächsten.“ Dass die CDU als politischer Rettungsanker für Olaf Claus nicht infrage kommt, hat historische Gründe. Mit Innenminister Lorenz Caffier (CDU) liegt er im Dauerstreit nachdem Olaf Claus nach der unfreiwilligen Aufgabe der Amtsfreiheit seinen hauptamtlichen Bürgermeisterstuhl im Osteeebad räumen musste. Mit seinem Amtsnachfolger Christian Schmiedeberg und dessen Bruder Hans Otto (beide CDU) verbindet ihn eine langjährige Feindschaft.

Die neu gegründete AfD-Ortsgruppe in Boltenhagen um Dietmar Lehmann kam für Olaf Claus und seine Mitstreiter ebenfalls nicht infrage. „Insofern haben wir uns für die SPD entschieden.“ Olaf Claus, Wolfgang Kupsch und Stephan Apelt sind inzwischen ordentliche Mitglieder der SPD, Giesela Günther und Lutz Hacker haben eine sogenannte Gastmitgliedschaft unterzeichnet, eine Art Mitgliedschaft auf Probe.

Ob die fünf frischgebackenen Sozialdemokraten auch Mitglied im bestehenden Ortsverband Boltenhagen, der das Ostseebad sowie die Stadt Klütz und die Gemeinde Damshagen beinhaltet, werden, steht noch in den Sternen. Der Ortsverband will sich in den nächsten Tagen treffen und über die mögliche Aufnahme beraten. Ein Selbstläufer ist die Aufnahme mitnichten, denn es gibt auch durchaus Kritik an Olaf Claus und seinen Mitstreitern. Die Frage, ob die neuen Mitglieder für die Gemeindevertretung beziehungsweise den Kreistag antreten können, wird im Januar auf dem Kreisparteitag beantwortet, der entweder in Wismar oder in Grevesmühlen stattfindet. Derzeit liegen Listen aus, in die sich die SPD-Mitglieder eintragen können, wo sie kandidieren möchten. Auf dem Parteitag wird dann über diese Listen abgestimmt. Das Datum dieser Veranstaltung steht noch nicht fest.

Dass er sich als Bürgermeisterkandidat durch die SPD aufstellen lassen will, habe laut Olaf Claus mehrere Gründe. Einer liegt mehr als zehn Jahre zurück. „Ich habe damals mit Erhard Bräunig Volleyball gespielt, 2007 sprach er mich an, ob ich nicht als Bürgermeisterkandidat für die Sozialdemokraten in Boltenhagen antreten will.“ Als er sich schließlich dazu entschloss, stellte sich heraus, dass die Boltenhagener SPD bereits Katrin Dietrich nominiert hatte, Claus trat schließlich als parteiloser Kandidat an und gewann die Wahl und trat 2010 als hauptamtlicher Bürgermeister das Amt an. Für die SPD war er später als parteiloser Kandidat in den Kreistag eingezogen. „Die Beziehung war schon immer da.“

Stephan Apelt besitzt inzwischen ebenfalls ein SPD-Parteibuch. Aus Überzeugung, wie er betont. „Ich war schon immer linksdemokratisch.“ Er sieht die SPD als Sprungbrett für eine künftige politische Arbeit. „Ziel ist es, eine eigene Ortsgruppe für Boltenhagen zu gründen. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit der Partei im Rücken etwas bewegen können.“ Die Gespräche mit den Mitgliedern der Ortsgruppe Klützer Winkel sollen in den nächsten Wochen erfolgen. „Dann sehen wir, wie es weitergeht.“

Michael Prochnow