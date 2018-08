Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen im Landkreis Nordwestmecklenburg baut für 940 000 Euro einen Parkplatz im Ortsteil Tarnewitz. 75 Prozent der Kosten werden gefördert.

Die Fläche wird aufgeteilt in 131 Stellplätze für Pkw, fünf für Fahrzeuge von Menschen mit Behinderungen, zwei Stellplätze mit Lademöglichkeit für Elektromobilität, sechs Stellplätze für Motorräder, zwei Stellplätze für Reisebusse im hinteren Bereich und eine öffentliche Bushaltestelle.

Die Hauptwege auf dem Parkplatz werden asphaltiert, die Stellplätze mit durchlässigen Steinen gepflastert. Außerdem werden 18 Bäume gepflanzt.

Das Parken auf der P&R-Fläche wird kostenfrei angeboten. Der Parkplatz wird an der neuen Bushaltestelle denn vom Linienverkehr angefahren, mit dem die Gäste in den Ort fahren können. Die Fahrten werden in einer Kooperation von Nahbus und der Gemeinde für einen Euro pro Person angeboten.

In den Jahren 2013 bis 2015 hatten die Gemeinde Boltenhagen und ihr Kurbetrieb einen Park&Ride-Service getestet. Ein Parkplatz war die Fläche, die jetzt in Tarnewitz ausgebaut wird. Einen weiteren Parkplatz gab es am anderen Ortseingang beim Ortsteil Wichmannsdorf. Für den dortigen Ausbau wird immer noch die Niederschlagsentwässerung geplant.

Behnk Malte