Schönberg

Nachdem PALMBERG den Verein bereits seit 2006 als Sponsor - in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 sogar auf der Brust als Hauptsponsor – unterstützt hatte, gab es zuletzt eine kleine Auszeit in der Partnerschaft, die nun wieder mit Leben gefüllt wird. Mit Beginn der Spielzeit 2018/19 ist Palmberg beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock als offizieller Partner wieder zurück im Ostseestadion – und das an sehr präsenter Stelle. Der „PALMBERG“-Schriftzug prangt zukünftig über 30 Meter auf dem Oberrang der Westtribüne. Darüber hinaus wird sich PALMBERG auch mit einer ganzseitigen Anzeige im vereinseigenen Stadionheft „Kogge“ präsentieren.

„Mit dem ehemaligen Hauptsponsor Palmberg verbindet uns natürlich eine ganz besondere Geschichte. Nachdem der vertrauensvolle Draht nie ganz abgerissen ist und beispielsweise der Business-Bereich durch Palmberg mit neuen Möbeln ausgestattet wurde, freut es uns sehr, dass der Schönberger Büromöbelprofi nun als „Partner der Kogge“ auch wieder offiziell an Bord ist“, freut sich Martin Skrodzki, Associate Director des Hansa-Vermarkters Infront Germany GmbH.

Prochnow Michael