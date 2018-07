Grevesmühlen

Als solcher ist der erweiterte Parkplatz an der Kita „Am Lustgarten“ schon zu erkennen. Nur gepflastert muss die Fläche noch werden. Besonders Eltern wird es freuen, dass das Gedrängel gerade in Stoßzeiten wie am Morgen oder am Nachmittag ein Ende hat. Hier und da gab es schon Knöllchen, weil Eltern mangels Parkfläche kurz auf dem Gehweg hielten, um ihre Kinder aus der Einrichtung abzuholen. 15 Stellflächen waren vorhanden, 15 zusätzliche entstehen. Bis zum 18. August ist die Zufahrt zur Kita noch gesperrt.

OZ