Grevesmühlen

Stau in der Zufahrt, weil die Parkplätze alle besetzt sind - diese Situation kennen die Eltern, die täglich die Kita am Lustgarten anfahren, nur zu gut. Derzeit investiert die Stadt in die Erweiterung der Parkflächen und die Verbreiterung der Zufahrt. Bis zum Schulbeginn in knapp zwei Wochen soll alles fertig sein.

Etliche Jahre währt die Diskussion um den Verkehr rund um die Kita. Eltern beklagten sich regelmäßig über die Strafzettel für wildes Parken, wenn die offiziellen Parkplätze wieder allesamt besetzt waren. Über den Hinweis einiger Stadtvertreter, man könne ja ein paar Meter weiter laufen, schüttelten die Betroffenen nur den Kopf. Seit Ferienbeginn dauern nun die Bauarbeiten am neuen Parkplatz, der die Situation entlasten soll.

Prochnow Michael