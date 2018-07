Grevesmühlen

Jede Menge Action war am Sonntag auf dem Parkplatz von Marktkauf zu erleben. Mehr als 400 Besucher waren begeistert von der 90-minütigen Show der Korth-Brothers, die mit ihren fliegenden Autos und Motorrädern auf Deutschlandtournee sind und in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) Halt machten. Zu den Highlights zählte der amerikanische 1000-PS-Monster-Truck „Captain America“. Die „Korth Brothers“ boten Geschwindigkeit, Nervenkitzel und atemberaubende Stunts. Die Fahrer sind die Brüder Andre, Steven und Jeremy Korth sowie Tommy Crash. Das Team ist in der dritten Generation unterwegs und arbeitet ständig an der Entwicklung neuer Stunts und Attraktionen. So krachte ein Auto durch eine Holzkonstruktion, auf der ein Stuntman stand, der letztlich sicher auf dem Boden landete.

Franke Jana