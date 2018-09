Grevesmühlen

Neben dem Pfandautomat im Rewe-Markt in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hängt ein grüner Briefkasten, in den die Kunden ihren Pfandbon als Spende einwerfen können. Seit etwa drei Monaten werden so Spenden der Kunden für die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen gesammelt.

„Es sind jetzt dreimal etwa 50 Euro zusammengekommen. Damit kann die Jugendfeuerwehr etwas unternehmen oder mit allen Eis essen“, sagt Nico Voigt, Gruppenführer der Feuerwehr. Er bedankt sich bei Marktleiterin Heike Fraaß aber vor allem bei den Kunden, die ihren Pfandbon nicht einlösen und das Geld spenden.

Heike Fraaß macht die Unterstützung mit dem Briefkasten gerne möglich. Mit einem Lichterfest am 5. Oktober wollen der Rewe-Markt und die Feuerwehr den beginnenden Herbst einläuten. Dann werden Feuerschalen auf dem Parkplatz aufgestellt, es gibt Bratwurst und heiße Getränke. „Wir zeigen dann unsere Fahrzeuge“, sagt Feuerwehrmann Nico Voigt.

Behnk Malte