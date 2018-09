Grevesmühlen

Ganz so katastrophal, wie von vielen Menschen gefühlt, sieht es in Nordwestmecklenburg beim Thema Pflege nicht aus. Das erklärte Dr. Dietrich Engels vom Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (IGS) den zirka 70 Teilnehmern der 3. Pflegekonferenz (unter anderem Betreiber von Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und - vereinen, Hospizbetreiber und amtlicher Hospizdienst, Mitglieder des Kreisseniorenbeirats, Alzheimer Gesellschaft MV), am Mittwoch in der Grevesmühlener Malzfabrik. In mancher Hinsicht, ergab die Analyse des Instituts im Auftrag des Landkreises, liegt Nordwestmecklenburg, was seine Gesundheits- und Pflege-Infrastruktur angeht, tatsächlich leicht über Landes- und Bundesdurchschnitt.

Etwa mit der Anzahl der niedergelassenen Ärzte, 115, oder mit seinen 36 Apotheken und vier Kliniken. Dennoch gibt es einige Probleme, besonders gravierend im Bereich Kurzzeitpflege. Lediglich 33 Plätze existieren kreisweit. Zudem weist die Landkarte von Nordwestmecklenburg, was die Betreuung älterer, pflegebedürftiger oder auch behinderter Menschen angeht, ein paar „weiße Flecken“ auf. Drastischstes Beispiel in dieser Hinsicht ist die Insel Poel, wo weder es weder ambulantes, betreutes Wohnen gibt, noch vollstationäre Pflege.

Seit der letzten Pflegegesetzreform gilt bundesweit das Motto „ambulant vor stationär“ - und angesichts der steigenden Zahlen pflegebedürftiger Menschen und demografischer Veränderungen - steht auch der Landkreis NWM vor der Herausforderung, mit einem detaillierten Pflegesozialplan dem zukünftigem Pflegebedarf irgendwie gerecht zu werden.

Kurzzeitpflegeplätze werden dabei eine besondere Bedeutung zugemessen. Vor allen Dingen dann, wenn sich mehr Familien entschließen sollten, Angehörige tatsächlich Zuhause zu pflegen. Solche Angehörigen müssen vielleicht irgendwann selbst mal in ein Krankenhaus oder brauchen zumindest einen Urlaub, um sich für die Herausforderungen der Pflege fit zu halten - in solchen Fällen werden Kurzzeitplätze zum Beispiel dringend benötigt.

Ebenso können Kurzzeitpflegeplätze notwendig werden, wenn Jemand, der bisher nicht pflegebedürftig war, es nach einem Krankenhausaufenthalt plötzlich wird und nicht mehr nach Hause entlassen werden kann. Manchmal nur für einen Zeitraum, bis es wieder besser geht, manchmal vielleicht aber auch, um dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung oder im betreuten Wohnen unterzukommen.

Dietrich Engels vom ISG, das im Auftrag des Landkreises seit Jahren die Pflegesozialplanung mit Analysen begleitet, diskutierte mit den Pflegekonferenzteilnehmern die Schwierigkeiten: „Der Grund, warum es nicht ausreichend Kurzzeitpflegeplätze gibt, hängt mit den Kosten für so einen Platz zusammen. Kurzzeitpflege ist nicht planbar, die Plätze häufig nicht konstant belegt. Da alle Einrichtungen kostendeckend arbeiten müssen und zudem der Gesetzgeber bei der Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade während der letzten Pflegegesetzreform vieles nicht zu Ende gedacht hat, wird sich die Situation nicht einfach so verändern.“

Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes NWM, das neben Kindertagesstätten auch Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Landkreis betreibt, war der Ansicht: „Wir können nicht immer darauf warten, bis der Gesetzgeber neue Tatsachen schafft. Das dauert viel zu lange. Der Landkreis und die Kommunen vor Ort müssen nach Möglichkeiten suchen, Einrichtungsbetreiber zu unterstützen.“

Ein konkreter Vorschlag Giewalds bezog sich darauf, dass Landkreis und Kommunen Bebauungspläne aufstellen könnten, in denen Grundstücke zu niedrigeren Grundstückspreisen an Betreiber von Pflegeeinrichtungen veräußert werden, zweckgebunden, um den Bau neuer Einrichtungen, zu erleichtern.

Das sei die Pflicht des Landkreises und der Kommunen, so Giewald, hinsichtlich der „Daseinsfürsorge“. Die Kosten für den Bau von Einrichtungen seien in den vergangenen Jahren um 40 Prozent zirka gestiegen, was sich wiederum auf die Kosten für die Plätze auswirke, die sich jetzt schon immer weniger Menschen leisten könnten.

Auch hinsichtlich des im Pflegebereich seit langem bekannten Personalmangels, Giewald weiter, könnte eine solche Unterstützung der Einrichtungsbetreiber sich positiv auswirken. „Denn, wenn es uns dann tatsächlich gelingt, Pflegepersonal, vielleicht auch aus östlichen Ländern, zu finden, finden sie hier in Nordwestmecklenburg, wo aufgrund von Ostsee-Tourismus und immer mehr Ferienwohnungen, die Mieten und Grundstückspreise permanent steigen, keinen Wohnraum mehr, den sie sich leisten können.“

Meinke Annett