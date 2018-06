Ulugbek Palvanov ist Preisträger des legendären Rubinsteins der Piano Competition in Tel Aviv und gehört zu den herausragenden Pianisten seiner Generation.

Am Sonnabend, 30. Juni, gibt er ab 19.30 Uhr ein Konzert im Festsaal an der Klützer Straße in Boltenhagen. Unter dem Titel „Monumente der Klaviermusik“ kann sich das Publikum am Sonnabend auf Werke von van Beethoven, Chopin und Tschaikowsky freuen.

Ulugbek Palvanov ist 1974 in Usbekistan geboren und begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. Er besuchte die Spezialmusikschule in Taschkent und wechselte in weiterer Folge an das Tschaikowsky Konservatorium in Moskau. 1997 setzte Ulugbek Palvanov seine Studien in Deutschland fort.

Eintrittskarten gibt es für 16 Euro in der Tourist-Info im Kurhaus oder an der Abendkasse.

OZ