Die Festwoche hat in den nächsten Tagen noch mehr zu bieten. Inhalte eines bunten Programms sind zum Beispiel die Vorstellungen des Plattdeutschen Theaters mit dem Stück „Diedrichshäger KlimBim IV“ im Landhaus Rüting am 4. September um 19 Uhr. Es ist ein zweistündiges Programm mit neun Sketchen, einige davon auch auf Plattdeutsch, sowie zwei musikalischen Darbietungen. Aber auch an den anderen Tagen lohnt sich ein Besuch. Dazu gehören der Skat- und Rommenachmittag am 5. September ab 16 Uhr im Gemeindehaus Upahl ebenso wie das am 6. September ab 16 Uhr auf dem Festplatz in Diedrichshagen geplante Kinderfest. Frauen aus dem Verein und weitere Eltern gestalten für ihren Nachwuchs einen mit vielen Aktionen gespickten Nachmittag.

Für die ältere Generation ist es der Seniorennachmittag, der am Freitag, 7. September, um 14.30 Uhr im Festzelt beginnt. Die aus Bad Kleinen kommenden Jörg Freiheit und Roland Garbe sorgen hier zudem mit Witz und Charme für gute Unterhaltung. An Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gedacht.

Mit Disco mit DJ Dr. Cult alias Robert Gürke ab 21 Uhr klingt dieser Tag aus, ehe am 8. September der Höhepunkt der Festwoche ansteht. Gemeint ist der Festumzug, der wie in den Vorjahren um 12.30 Uhr von Hanshagen aus startet. Über Sievershagen, Kastahn, Upahl, Rüting und Schildberg erreicht er gegen 15.15 Uhr Diedrichshagen. Dort hat zu dieser Zeit auf dem Festplatz ab 14 Uhr bereits das von Inka und Thomas Grote gestaltete Kinderprogramm begonnen. Auf den Nachwuchs warten eine Hüpfburg, Kinderschminken, Torwand-Schießen, Riesen-Dart, eine Bastel- und Malstraße sowie die Möglichkeit, sich ein Tattoo aufdrucken zu lassen.

Etwas geändert wurde der Ablauf der Tombola. Die 1200 Lose wird es erst nach dem Eintreffen des Festumzuges geben, so dass sie nicht schon vorher größtenteils vergriffen sind. Attraktive Preise - insgesamt sind es 150 - locken aber auch diesmal wieder.

Die Ausgabe der Gewinne erfolgt am Sonntagvormittag (9. September). Über Urkunden und kleine Präsente dürfen sich dann auch die 13 Kinder freuen, deren Luftballons bei den Wettflügen in den Jahren 2016 und 2017 gefunden wurden. Der Luftballonweitflug 2018 startet wie gewohnt am Sonnabend-Nachmittag (8. September).

Wenn es um Preise und Gewinne geht, dann lohnt sich auch das Mitmachen bei einem Quiz der Familie Grote. Der Sieger wird am Sonntag bei einem speziellen Spiel beim abschließenden Frühschoppen und Musik mit der Klützer Blaskapelle ermittelt.

Eröffnet wird die XXIV. Festwoche im Kirchspiel Diedrichshagen am 1. September mit einem Fußballfest in Sievershagen. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens lädt der dortige Verein zu einem bunten Treiben ein. Ab 14 Uhr locken Attraktionen wie eine Hüpfburg, eine Mini-Olympiade (u. a. mit Sackhüpfen und Eierlaufen), Dart-Fußball, Kinderschminken und Bubble-Ball-Crazy-Soccer.

