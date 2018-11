Wismar

Zahlreiche Temposünder hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen erwischt, die am Mittwoch – zwischen 13 und 21 Uhr – in Nordwestmecklenburg erfolgten. So maßen die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf in einer Baustelle der A 20, zwischen der Anschlussstelle Wismar Mitte und dem Autobahnkreuz Wismar, insgesamt 3259 Fahrzeuge. Bei erlaubten 80 km/h stellten sie 67 Verstöße, 60 im Verwarngeld- und sieben im Bußgeldbereich, fest. Die höchste Geschwindigkeit lag dort bei 122 km/h.

Auch der Videowagen des Autobahnpolizeirevieres Metelsdorf, der am Mittwoch in Nordwestmecklenburg unterwegs war, machte Aufnahmen von drei Fahrzeugen, die derart schnell unterwegs waren, dass die Kraftfahrer nun ein Bußgeld erwartet. In einem weiteren Fall stellten die Polizisten einen Fahrer bei einem Rotlichtverstoß. Auch ihn erwartet ein Bußgeldbescheid.

Im Wismarer Stadtgebiet kontrollierte das Polizeihauptrevier am Mittwoch in der Dr.-Unruh-Straße die Geschwindigkeit in einer 30er-Zone mit dem sogenannten „Traffi Patrol“, einem neuen Geschwindigkeitsmessgerät. Bei 49 Messungen lagen elf Fahrer über dem Tempolimit und bekamen je ein Verwarngeld. Der Schnellste war dort mit 50 km/h unterwegs.

OZ