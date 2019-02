Wismar

Zwei Graffiti-Sprayer hat die Polizei am Wochenende in Wismar gestellt, Dank eines Bürgerhinweises konnten die Beamten am Sonnabend nachts zwei junge Männer auf frischer Tat stellen. Die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren, die sich bei Eintreffen der Polizisten zunächst hinter parkenden Pkw versteckten, wurden von den Beamten angesprochen. In der Nähe des Duos wurden Farbspraydosen gefunden. Weiter wiesen die beiden jungen Männer Personen und ihre Bekleidung Farbanhaftungen auf, die augenscheinlich mit der Farbe der Schmiererei identisch waren. Die Kripo Wismar ermittelt.

OZ