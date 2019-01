Klütz/Wismar

Ein Autofahrer, der am Sonnabend, 19. Januar, in Wismar ein Auto auf dem Gelände einer Tankstelle angefahren hat, wurde eine Stunde später in Klütz von der Polizei aufgegriffen.

Gegen 21.50 Uhr war die Polizei in Wismar alarmiert worden. Ein Zeuge schilderte, dass er einen Parkrempler beobachtet habe. Auf dem Gelände einer Wismarer Tankstelle habe ein Mann beim Ausparken einen anderen Pkw touchiert. Anschließend sei er ausgestiegen, habe sich den Schaden an seinem Fahrzeug angesehen und die Schürze am eigenen Pkw gerichtet. Schließlich hätte der Fahrer den Platz mit einer Mitfahrerin getauscht und sei einfach weggefahren, ohne sich um den Schaden des anderen zu kümmern. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein.

Eine gute Stunde später und 28 Kilometer entfernt stellte eine Streife des Polizeireviers Grevesmühlen das gesuchte Fahrzeug in Klütz fest. Ein 25-jähriger Mitfahrer räumte bei der Kontrolle den Parkrempler ein. Er habe auf dem Tankstellengelände aber nur ausparken wollen. Gegen den 25-Jährigen, der einen Atemalkohol in Höhe von 1,25 Promille aufwies und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Den 25-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Malte Behnk