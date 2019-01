Wismar

Einen viel zu schweren Lkw hat die Polizei in Wismar gestoppt. Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf kontrollierten am Dienstag den Laster. Der 40-Tonner brachte mehr als 57 Tonnen auf die Waage – das entspricht einer Mehrbeladung von 17 Tonnen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, bis nach Abschluss einer entsprechenden Um- bzw. Entladung. Fahrer und Halter des Lkw erwarten aufgrund des mit über 30 Prozent überladenen Lkw Bußgelder in dreistelliger Höhe, sowie jeweils ein Punkt in der Flensburger Kartei.

OZ