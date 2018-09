Polizist rettet Brandopfer das Leben

Hans-Dieter Linke zieht an seiner Zigarette und legt den Telefonhörer zur Seite. Der Pensionär und ehemalige Polizist schüttelt bedauernd den Kopf. „Er möchte nicht namentlich genannt werden“, sagt der 64-Jährige über die Person, die er gerade am anderen Ende hatte – ein ehemaliger Kollege, dem der Grevesmühlener großen Respekt zollt. „Er hat dem Mieter nebenan das Leben gerettet und eine Medaille verdient.“

Was war passiert?

Von der ganzen Aufregung vor seiner Haustür am vergangenen Sonnabend bemerkte Hans-Dieter Linke nichts. Während es gegen 21.30 Uhr – vermutlich durch Brandstiftung – im Eingang des Nachbarhauses lichterloh brannte (die OZ berichtete), saßen er und seine Frau im Hinterhof. Plötzlich klingelte es Sturm. An Qualm und meterhohe Flammen kann er sich erinnern, als er die Tür öffnete. Es brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass sein Familienhaus bedroht ist. Er holte seine Frau und seine im Rollstuhl sitzende und an Demenz erkrankte Mutter heraus. Auf der Straße harrten sie der Dinge, verfolgten die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Irgendwann lagen die Nerven blank. „Meine Frau hatte einen Zusammenbruch“, erzählt Hans-Dieter Linke den Tränen nahe und fährt fort: „Plötzlich kam eine Frau angelaufen.“ Es war eine Bekannte eines 65-jährigen Bewohners des brennenden Hauses. Der andere Mieter (22) hatte sich retten können (die OZ berichtete). Der 65-Jährige hatte jene Bekannte angerufen und gesagt, dass er nicht aus der Wohnung komme. „Er sitzt im Rollstuhl“, so Hans-Dieter Linke. Er überlegte nicht lange und hastete mit dem Polizeiobermeister, der seinen Namen nicht öffentlich machen möchte, in sein Haus. Durch die Luke im Dachgeschoss krabbelten sie aufs zum Hinterhof gelegene Dach der Familie Linke und suchten im Dunkeln den Weg zum zwei Meter tiefergelegenen Dach des brennenden Nachbarhauses. „Wir rutschen die Stange herunter, an der die Satellitenschüssel angebracht ist“, erinnert sich Linke. Aus den offen stehenden Fenstern des eingeschlossenen Mieters drang dichter Qualm. „Wir bullerten ans Fenster“, beschreibt Hans-Dieter Linke. Doch der Mieter fand den Weg zum Fenster nicht. „Ich kletterte das Dach wieder hoch, ging durch die Luke zurück ins Haus und lief auf die Straße, um einen Feuerwehrmann zu holen“, schildert Hans-Dieter Linke. Den Rest der Rettungsgeschichte kennt der 64-Jährige nur aus Erzählungen des Polizeiobermeisters. „Irgendwie hat der Mieter das Fenster doch öffnen können und der Polizist hat ihn herausgezogen“, erzählt Linke. Mit aller Kraft hätte er den Gehbehinderten in die qualmfreie Zone gezogen. „Als die Feuerwehr und ich ankamen, lagen beide auf dem Dach“, so Linke.

Retter wird verletzt

Umgehend ist der Gerettete ins Lübecker Krankhaus eingeliefert worden. Und plötzlich ging es auch dem Polizisten schlecht. Offensichtlich hatte er sich bei der Rettungsaktion eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Ein zweiter Krankenwagen wurde angefordert.

Nach der ganzen Aufregung kehrte Hans-Dieter Linke zu seiner Ehefrau und seiner Mutter zurück. Dort erkannte er, dass seine Mutter die Erlebnisse nicht so einfach verdaut hatte. „Sie stand unter Schock und musste ins Krankenhaus“, so Linke. Doch nur der Krankenwagen für den Polizisten war vor Ort, der mittlerweile mit Sauerstoff versorgt wurde. „Er hat zugunsten meiner Mutter auf den Transport verzichtet, meiner Mutter den Vortritt gelassen.“ Der Polizist wurde später ins Krankenhaus gebracht. Zwei Tage verbrachte er dort. Der OZ gegenüber sagt er am Telefon, dass es ihm gut gehe. Bis Sonntag sei er noch arbeitsunfähig. Auch der Ehefrau und der Mutter von Hans-Dieter Linke geht es den Umständen entsprechend. Von der Nacht übrig sind neben den Erinnerungen Wasser- und Brandschäden im und am Haus. Aus seiner Arbeit als Polizist weiß Linke, dass es sich bei dem Feuer nur um Brandstiftung handeln kann. „Ich vermute, dass mit Brandbeschleuniger gearbeitet wurde. Ansonsten wären die Flammen nicht so hoch geschlagen“, sagt er. Bis ins Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses haben sich die Flammen gefressen. „Das Haus ist nicht mehr bewohnbar“, glaubt Linke. Der Vermieter wollte sich gegenüber OZ nicht äußern. Das Gutachten des Brandursachenermittlers ist in Arbeit.

Franke Jana