Dassow

Da gab es gestern Vormittag in Dassow erst einmal einen Lacher: Polizeihauptkommissar Heiko Petermann (46, Leiter des Polizeireviers mit Sitz in Grevesmühlen) kam zum gemeinsamen Frühstück mit den an ihm und der Polizeiarbeit interessierten Dassowern fast eine Viertelstunde zu spät. Noch heiterer wurde es, als Petermann seine Verspätung erklärte: „Es tut mir leid, aber da fuhr ein junger Mann hinter uns, ohne angegurtet zu sein. Dann besaß er noch die Frechheit, die Polizei so zu überholen. Da half leider alles nichts, dazu bin ich zu sehr Polizist. Ich musste ihn anhalten und verwarnen, samt Bußgeld.“ Das, beteuerte Petermann, hätte rein gar nichts damit zu tun, dass er die Dassower und ihre Einladung zum Frühstück gering schätze – ganz im Gegenteil – eine Verspätung hätte er in diesem Fall auch riskiert, wenn er einen Termin mit dem Innenminister gehabt hätte.

Gut besucht das „Prominentenfrühstück“ in der Dassower Familienbegegnungsstätte, an dem Tag, an dem Polizeihauptkommissar Petermann (Leiter des Reviers mit Sitz in Grevesmühlen) vorbeischaute. Quelle: Annett Meinke

23 Dassower war zum „Promi-Frühstück“, – wie das Frühstück mit besonderen Gästen aus Nordwestmecklenburg scherzhaft von einigen genannt wird, – erschienen. Frauen deutlich in der Überzahl, lediglich zwei Männer – die Frauenquote also mehr als übererfüllt. Organisiert hatte es, wie an jedem ersten Dienstag im Monat, Andrea Hinrichs, Kulturbeauftragte der Stadt Dassow.

Nach einem Schluck Kaffee stellte sich der Hauptkommissar erst einmal vor: echter Wismarer Jung, verheiratet, zwei Kinder. Vor der Wende Elektriker mit Abitur, nach der Wende Offizierslaufbahn bei der Polizei. Studium, dann Dienst bei der Bereitschaftspolizei, Einsätze im ganzen Land, „war eine wilde Zeit damals nach der Wende“, erinnerte sich Petermann. Dann ab in die Landeshauptstadt, nach Schwerin, dort zunächst stellvertretender Revierleiter: „150 Mitarbeiter“, anschließend zweieinhalb Jahre Kriminalpolizei beim Landeskriminalamt „in Zivil“. Dann kam die Sehnsucht nach der Uniform wieder und irgendwann das Angebot das Revier in Grevesmühlen zu leiten.

Bei der Gelegenheit räumte der Polizist auch mal gleich mit der Annahme auf, sein Revier sei nur für Grevesmühlen zuständig. „Wir sind für den Amtsbereich Grevesmühlen Stadt, Amt Grevesmühlen Land, Amt Klützer Winkel und den Amtsbereich Schönberger Land zuständig, im Grunde also alles zwischen Lübeck und Wismar, oberhalb der Autobahn. 47 000 Einwohner, 700 Quadratkilometer Fläche, 51 Polizisten und mehr als zehn Kripo-Beamte im Zivil.“

Im Alten Rathaus in der Dassower Lübecker Straße befindet sich unter anderem die Familienbegegnungsstätte. Quelle: Annett Meinke

Reviere arbeiten zusammen

Ob das denn ausreichend Personal sei, für so eine große Fläche und so viele Einwohner, wollte einer der anwesenden Herren wissen. „Noch nicht wirklich“, so Petermann ehrlich, „wir schleppen schon noch viele Überstunden mit. Aber, das Problem des Personalmangels haben wir seit Jahren vehement thematisiert, es ist auf Ministerialebene lange angekommen. Es wurde schon wieder eingestellt. Jeder, der Polizist werden will, braucht eine ordentliche Ausbildung, die dauert zweieinhalb bis drei Jahre – und so wird es noch ein bisschen dauern, bis wir wieder richtig gut aufgestellt sind.“ Allerdings, so Petermann, arbeite die Polizei auf den verschiedensten Ebenen zusammen. „Da kann es dann auch schon mal im dringenden Fall einen Anruf von uns bei der Lübecker Polizei geben, wenn zum Beispiel etwas in Selmsdorf los ist, und es dauert, bis wir aus Grevesmühlen da sind.“

Im Falle eines Falles würden Ländergrenzen und Zuständigkeiten keine Rolle spielen, sagt der Revierleiter. „Da hilft das Polizeirevier Wismar in unserem Bereich, wie wir in seinem, oder die Autobahnpolizei.“ Und da normalerweise nicht überall gleichzeitig die Hölle losbreche, seien letztlich insgesamt doch immer noch genug Kapazitäten vorhanden. „Auch wir haben Polizisten nach Hamburg zum G20 geschickt“, sagt Petermann. „Was nicht einfach war für unsere Kollegen, denn da ging es wirklich heftig zur Sache.“

Malerisches, kleines Städtchen - Dassow. Hier der Dassower Kirchturm. Quelle: Annett Meinke

Die Sache mit dem ABV

Ein paar Dassower wünschten sich vom Revier-Chef aus Grevesmühlen den „ABV“ zurück – den Abschnittsbevollmächtigten, den es in der DDR einmal gab. Dass sein bundesdeutsches Pendant – der KOB, der Kontaktbereichsbeamte, ist, – und dass es zwei KOBs in Schönberg gibt, die Ansprechpartner auch für die Dassower sind (Polizeioberkommissar Thomas Schindler und Polizeihauptkommissarin Nancy Hädicke), war den meisten Anwesenden komplett neu. „Sie können allerdings, wenn ein Problem besteht, auch jederzeit in Grevesmühlen die Telefonnummer 0 3 881 / 72 00 anrufen, da erreichen Sie immer einen Diensthabenden.“

Wissen wollten die Dassower auch, wie sich im Fall von Kleindelikten oder Vandalismus in ihrer Stadt verhalten können. Selbst aktiv werden oder eher nicht? Heiko Petermann unterschied da klar zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, riet auch, die Lage abzuschätzen, sich zum Beispiel lieber nicht mit einer Schar von Jugendlichen anzulegen. „Doch Zeuge können Sie immer sein. Es gibt heute die Möglichkeit, mit den Handys Fotos zu machen, ohne dass es Jemand merkt. Oder sich einfach nur zu merken, wie Jemand aussieht, uns anzurufen und eine Zeugenaussage zu machen.“

Dass überall Hansa-Aufkleber hingepappt werden, stört viele Dassower. Dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die mit Bußgeld in nicht geringer Höhe geahndet werden kann, erklärte Polizeihauptkommissar Heiko Petermann den Dassowern, die zum Promi-Frühstück mit dem Polizeirevier-Leiter in die Familienbegegnungsstätte in Dassow kamen. Quelle: Annett Meinke

Einige Dassower erzählten, dass sie sich zum Beispiel von randalierenden, lauten Jugendlichen vor dem Norma-Markt gestört fühlen, wieder andere bemängelten die illegale Müllentsorgung oder die Unmengen von Hansa-Aufklebern überall in der Stadt. Das Aufkleben von Hansa-Stickern, erklärte Polizeihauptkommissar Petermann den Anwesenden ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit empfindlichen Bußgeldern belegt werden kann. „Wenn wir davon wissen.“, so Petermann. Er plädierte für eine gute Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei. „Wir sind immer daran interessiert, dass auch Kleinstdelikte angezeigt werden. Garteneinbrüche, Kellereinbrüche. Nicht erst warten und aufräumen. Rufen Sie uns sofort. Manchmal gibt es Spuren. Die meisten Straftäter fangen klein an, und wenn wir sie kriegen, wenn Jugendliche zum Beispiel merken, auch ein Imbiss- oder Laubeneinbruch oder Randalierei hat Konsequenzen, verhindern wir möglicherweise, dass sie diesen Weg weiter beschreiten.“

Annett Meinke