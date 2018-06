Wismar/Grevesmühlen

Schwerer Unfall auf der Landesstraße 1 bei Niendorf in der Gemeinde Hohenkirchen: Ein 31-jähriger VW-Fahrer habe nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Donnerstagabend wegen tiefstehender Sonne einen entgegenkommenden Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der VW-Fahrer und seine Beifahrerin leisteten dem Radler sofort erste Hilfe bis ein Rettungswagen eintraf und den 30-jährigen Fahrradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus brache.

Es entstand ein Gesamtschaden von 3.000 EUR.

Michaela Krohn