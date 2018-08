Grevesmühlen

Mehr als 550 Unterschriften haben die Questiner gesammelt und auf der Sitzung des Regionalen Planungsverbandes übergeben. Damit protestieren sie gegen die Ausweisung eines Windeignungsbietes in ihrer Gemeinde. Dort stehen bereits vier Anlagen, die durch eine juristische Hintertür per Zielabweichungsverfahren dort aufgestellt worden waren. Der Planungsverband hat am Mittwoch trotz massiver Proteste den Entwurf beschlossen, der eine Abstandsregelung zu Wohngebieten von 1000 Meter und zu Einzelgehöften von 800 Metern vorsieht. Eine Änderung dieser Abstände auf 900 und 1100 Meter war zuvor abgelehnt worden. Bis Ende des Jahres gibt es die Möglichkeit, Einwände zu dem Entwurf einzureichen.

Prochnow Michael