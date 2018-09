Grevesmühlen

Das wären 1500 Zuschauer mehr als im vergangenen Jahr. Die Saison geht am Sonnabend zu Ende.

Seit dem 22. Juni wurde täglich außer montags auf der Freilichtbühne mit eigenem See gespielt. Nach vielen Vorstellungen mit sehr gutem Publikumszuspruch seien die Zahlen in den letzten zwei Wochen deutlich nach unten gegangen, sagte Venzmer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Touristen und Familien als Zielgruppe

Grund sei, dass die Sommerferien in den meisten Bundesländern vorbei seien und es in den Ostsee-Badeorten bereits deutlich ruhiger geworden sei. Das Piraten Open Air zielt vor allem auf Touristen und Familien.

Erzählt werden in Grevesmühlen seit 2005 die „Schicksalhaften Begegnungen des Capt'n Flint“, die am Ende des 17. Jahrhunderts in der Karibik angesiedelt sind. Als eine Art edler Pirat kämpft Capt'n Flint um einen Schatz, gegen die spanische Krone, für Liebe und Gerechtigkeit. Die 13. Episode trägt den Titel „Spanish Cuba“.

LMV