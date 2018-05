Wismar

Im Modell des Bühnenbildners Falk von Wangelin ist mit viel Fantasie erahnbar, was auf die Wismarer und das Publikum der Klassikertage in St. Georgen in dieser Saison zukommt. Bei dem, was die Kollegen in der Holzwerkstatt des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg in Grevesmühlen derzeit bauen, werden die Dimensionen greifbar(er).

Zur Galerie In der Holzwerkstatt des Diakoniewerkes in Grevesmühlen entsteht derzeit die Kulisse für Wismars Theaterzeit. Am 5. Juli hat „Der Drache“ in der Georgenkirche Premiere.

Menschen mit Behinderung helfen mit

„Die größten Kästen sind 2,40 Meter hoch“, erzählt Tischler Rolf Kasten. Als Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung unterstützt er die derzeit acht Mitstreiter in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Beeinträchtigungen. Gemeinsam bauen sie die einzelnen Teile nach den Plänen des Rostocker Bühnenbildners von Wangelin. „Das ist schon cool“, erzählt David Preußner. Der 28-Jährige arbeitet seit sechs Jahren in der Holzwerkstatt und hat an allen drei Bühnen der Festspiele Wismar e.V. – Träger der Klassikertage St. Georgen – mitgebaut: Erst die Jedermann-Bühne mit dem riesigen Rad, das sich in diesem Sommer im fünften Jahr drehen wird, dann „Faust“ der beiden Vorjahre als zweites Stück, und nun „Der Drache“.

Bühnenstadt aus riesigen Spielzeugbauklötzen

Für das so schon beeindruckende Stück von Jewgeni Schwarz (1896 – 1958) lässt Bühnenbildner Falk von Wangelin eine riesige Stadt in St. Georgen entstehen – aus überdimensionalen bunten Spielzeugbauklötzen inklusive der Brandspuren des Drachen als Sinnbild für Tyrannei und Diktatur.Diese 68 großen Bauklötze bauen die Mitarbeiter in der Grevesmühlener Werkstatt. „Das ist eine schöne Abwechslung“, erzählt David Preußner. Sonst entstehen in der Holzwerkstatt beispielsweise Küchen oder Möbel für die Kindergärten, Wohngruppen oder Schulen in Trägerschaft des Diakoniewerks. Beim Bühnenbild sind alle gefragt, die sich mit ihrem Können und ihren Ideen einbringen.

Wismarer Unternehmen sponsert Material

Gut 180 Quadratmeter OSB-Platten werden verbaut, übrigens gesponsert vom Wismarer Unternehmen Egger. Dazu 900 laufende Meter Theaterlatten. Leicht, stabil, ohne Astlöcher, schichtverleimt und damit besonders formstabil, werden diese Latten den stärkeren Ansprüchen im Theaterkulissenbau gerecht. Mit diesen Ansprüchen kennt sich Rolf Kasten aus. Er fragt regelmäßig nach den Vorstellungen des „Jedermann“ nach, wie es seinen Hockern geht. Die hat er extra für das Stück gebaut, sie fliegen jeden Abend über die Bühne. Und überleben das!Jede Woche werden die bis dahin fertigen Holzkörper abgeholt und privat zwischengelagert. Wolfgang Drevs als gute Seele des Vereins streicht sie nach den Vorgaben des Bühnenbildners an. „Drei Schichten, sonst deckt das nicht richtig“, sagt er lachend. Mitte Juni wird dann die Bühne und das Bühnenbild in St. Georgen aufgebaut. „Das wird noch ein großer Akt“, seufzt er.

Gelebte Inklusion

Auch da helfen die Mitarbeiter aus Grevesmühlen. Marcus Reek als Abteilungsleiter koordiniert die Termine, sie müssen eingehalten werden, damit die Schauspieler nach den Proben in Berlin rechtzeitig mit denen auf der Wismarer Bühne anfangen können.Die Ehrenamtler und Profis des Festspielvereins arbeiten als gelebte Inklusion gerne mit den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zusammen. Auch mit den Wismarer Werkstätten, deren Theatergruppe im dritten Jahr mit auf der Bühne agiert. Außerdem wird es am 27. Juli auch wieder eine Vorstellung für Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen mit Gebärdendolmetscher und Live- Übersetzung in Schrift geben.

Nicole Hollatz