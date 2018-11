Carlow

In eine Welt voller Kälte entführt das Figurentheater Winter Kinder ab vier Jahren am Sonnabend, 17. November,um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Carlow. „Eine Handvoll Drachenfeuer“ heißt ihr Stück. Es erzählt von einem Land, in dem einst ein Drachen lebte. Doch weil die Menschen ihn vergaßen, zog er sich in eine Höhle zurück und behielt sein Drachenfeuer für sich. Seitdem war es kalt geworden. Am allerkältesten aber war es bei der Prinzessin Misunde, denn sie lebte ganz allein in ihren großen Hallen und schaute täglich hinaus, um nachzusehen ob es endlich taute. Ob der Prinzessin am Ende wieder warm ums Herz wird? Der Kulturkreis Carlow lädt im Anschluss zum Verzieren von Drachen-Keksen ein und verkauft Kuchen und Würstchen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Zum dritten Mal lädt der Kulturkreis Carlow das Duo „Carmen und Herr Bergmann“ zu einem Konzert nach Carlow ein. Nach „Mitleidskrisen“ und „Wann wenn nicht jetzt“ heißt ihr neues Programm „Freier Fall“. Und Carmen Buck (Gesang) und Klaus Bergmann (Klavier) haben wieder neue Stücke im Programm. Aktuelles aus der Songwriterszene, bekannte und weniger bekannte Schätze der deutschsprachigen Liedermacher und Chansoniers und eigene Kompositionen und Texte werden dabei zu einem wunderbaren Ganzen verwoben.Lieder von Konstantin Wecker, Ina Müller, Annett Louisan, Bodo Wartke, Axel Prahl, Klaus Hoffmann, Carolin No, Jaques Brel und anderen sind an diesem Abend dabei. Vergessenes, Wiederentdecktes oder Neugehörtes.Carmen Buck gelingt es, aus den unterschiedlichen Liedern eine gänzlich eigene, absolut authentische Aussage zu formen. Den Gegensätzlichkeiten der Lieder verleiht sie durch Stimme und Gesang eine Gemeinsamkeit des Ausdrucks.

Klaus Bergmann begleitet sie dabei mal ehrlich-einfühlsam mal fordernd-frech am Piano. Das Konzert findet am 17. November um 19.30 im Pfarrhaus Carlow statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Jürgen Lenz