Dechow/Grevesmühlen

Nach einem Unfall in Dechow rückte der Gefahrgutzug des Landkreises Nordwestmecklenburg am Mittwochnachmittag aus Dassow, Selmsdorf und fünf weiteren Orten aus. In einem separaten Raum der Gläsernen Molkerei waren rund 250 Liter Säure ausgelaufen. Verletzt wurden niemand.

Die ausgetretene Säure wurde aufgenommen und Säure aus einem defekten Tank in einen anderen Behälter umgepumpt. Die Einsatzkräfte trugen Chemikalienschutzanzüge.

Jürgen Lenz