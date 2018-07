Schönberg

Wer sicher stehend, – oder am besten sitzend –, die freundlich-neugierigen Sympathiebekundungen des jungen Deutsche Dogge-Rüden Gilmore und seiner noch deutlich kleineren Doggenfreundin Melina erlebt, versteht durchaus, was Menschen, die mit diesen Giganten leben, an diesen eindrucksvollen Hunden mögen.

„Deutsche Doggen sind elegant und kraftvoll, und sie haben in der Regel einen ausgeglichenen Charakter“, sagt Dagmar Larsen. Seit Anfang Juni lebt die 16 Wochen alte Melina bei Larsen und ihrer Familie in Schönberg – in einem kleinen Haus mit Garten. Genug Auslauf zum Toben also. Junge Doggen sind wendig und schnell vor allen Dingen. Der Garten der Larsens wird zur Rennstrecke, wenn Gilmore zu Besuch kommt.

Der Doggen-Rüde gehört zu Britta Göttsch, die in Hamberge lebt. Gilmore ist zurzeit noch mindestens doppelt so groß und schwer wie Melina. „Er ist jetzt anderthalb, aber ausgewachsen ist er noch lange nicht“, sagt Britta Göttsch. „Da kommt noch was.“ Und dabei ist die Risthöhe von 83 cm, die Gilmore zurzeit aufweist, schon ziemlich beachtlich.

Bei Deutschen Doggen kommt das Wachstum vor allen Dingen schnell. Sie explodieren förmlich innerhalb des ersten Lebensjahres. Eine Tatsache, weiß Britta Göttsch, die viele, die sich zum ersten Mal eine Dogge ins Haus holen, unterschätzen. „Bei jedem Hund ist Erziehung wichtig“, unterstreicht sie, „aber bei einer Dogge umso wichtiger. Bitte kein Welpenbonus, in kurzer Zeit ist sie so groß, dass sie nicht zu halten ist, wenn sie nicht gelernt hat, sich zu fügen.“

Britta Göttsch weiß ziemlich genau, wovon sie spricht. Sie hat sich schon vor vielen Jahren für ein Leben mit Deutschen Doggen entschieden. Zudem leitet sie die Ortsgruppe Lübeck des Deutschen Doggen Club 1888 (DDC).

Früher hatte Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Landesgruppe des DDC, doch inzwischen gibt es nur noch eine Landesgruppe Nord, zu der Schleswig-Holstein und MV gemeinsam gehören. Insgesamt acht „Doggen-Menschen“ aus MV sind Mitglied in der Lübecker Gruppe – die meisten aus Nordwestmecklenburg, einer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Dagmar Larsen ist Mitglied in der Lübecker Ortsgruppe. Alle vierzehn Tage treffen sich die Gruppenmitglieder und ihre Doggen in Groß Grönau bei Lübeck, auf dem Platz des Hundesportvereins „Groß Grönau 2000“. Dort werden die Hunde gemeinsam trainiert und miteinander sozialisiert.

Die „kleine“ Melina erweist sich im Spiel mit Gilmore im Garten als sozial sicher. Schnell zeigt sie beim Umhertoben und Rangeln ihren Bauch und erkennt ihn als den Älteren, Stärkeren an. „Das kann sich noch ändern“, lacht Britta Göttsch. „Weibliche Doggen sind manchmal komplizierter als männliche.“

Nach den Zuchtstandards des DDC, die in 1888 zum ersten Mal in Berlin festgelegt wurden, soll der Charakter von Deutschen Doggen wie folgt sein: „Freundlich, liebevoll und anhänglich gegenüber ihren Besitzern, Fremden gegenüber darf sie zurückhaltend sein. Gefordert wird ein selbstsicherer, unerschrockener, leichtführiger, gelehriger Begleit- und Familienhund mit einer hohen Reizschwelle, ohne Aggressivverhalten.“ So steht es zumindest auf der Webseite des Clubs. Auch was die Farben und das Erscheinungsbild der als älteste Hunderasse Deutschlands geltenden Deutschen Doggen angeht, ist genauestens definiert, wie sie auszusehen hat.

Dagmar Larsen hat sich das Bild ihrer ersten Dogge, die im März, 9 Jahre alt, gestorben ist, auf ihre linken Wade tätowieren lassen. Die kleine Melina ist keine schwarz-weiß gefleckte, eine sogenannte Tiger-Dogge, wie ihre Vorgängerin. Nach den geltenden Zuchtstandards hat sie mit ihrem blau-grau-fleckigem Fell keine zur Zucht zugelassen geltende Farbe. Doch das interessiert Dagmar Larsen nicht. Sie will nicht züchten, sie ist einfach froh, Melina zu haben: „Das halbe Jahr ohne Dogge im Haus war schlimm.“

Wer wie Dagmar Larsen schon als Kind davon geträumt hat, eine Deutsche Dogge zum Gefährten zu haben, und sich diesen Traum vielleicht irgendwann wie sie erfüllen will, muss einiges bedenken: Nicht nur die konsequente Hundeerziehung– weil eine Deutsche Dogge nur theoretisch als angeleint zu betrachten ist. Macht sie, was sie will, kann sie nicht einmal der stärkste Mann halten.

Klar muss sein, dass Doggen auch sehr oft mit ihrem Herzen Probleme bekommen. Wie viele alte Zuchtrassen, deren Standards sich nicht verändern, treten nicht selten Krankheiten auf. Im Durchschnitt werden Doggen acht bis zehn Jahre alt – manchmal gibt es Glücksfälle, wie sie Britta Göttsch passiert sind, und eine Dogge wird auch elf oder zwölf sogar. Doch meist sterben sie jünger.

Auch die Knochen der Deutschen Dogge können – müssen aber nicht – Probleme machen. Eine Versicherung, die Operationskosten übernimmt, ist angeraten. Nicht zu vergessen – eine Dogge braucht einiges an Futter. Auch wenn man gerade bei diesem Hund darauf achten sollte, dass er nicht zuviel bekommt, um keine zusätzlich, die Knochen belastenden Pfunde zu erzeugen.

Doch für wen das alles machbar ist – der wird ohne Frage einen beeindruckenden Giganten zum Freund haben.

Meinke Annett