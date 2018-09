Klütz

Von 1991 bis 2016 sind in der Stadt Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) etwa 7,5 Millionen Euro aus der Städtebauförderung in die Sanierung von Straßen, Gehwegen und Gebäuden geflossen. Die Summe, die zusätzlich von der Stadt und privaten Hausbesitzern in die Sanierungen gesteckt wurde, ist noch deutlich höher.

Diese Sanierungen im Rahmen der Städtebauförderung wurden jetzt in einer etwa 50-seitigen Broschüre dokumentiert. Sie wurde in einer Auflage von 1500 Stück gedruckt. Die Einwohner im Sanierungsgebiet der Innenstadt werden alle eine Broschüre bekommen. Außerdem werden Exemplare in der Amtsverwaltung ausgelegt.

Schon auf der ersten und der letzten Seite der Broschüre werden Fotos von 28 Häusern der Innenstadt gezeigt, die sie vor und nach der Sanierung zeigen. Auch Luftaufnahmen einer historischen Postkarte und von 2017 werden gegenübergestellt, so dass die Veränderungen der Innenstadt sichtbar sind.

Zum Beginn der Städtebauförderung war Angelika Palm (UWG) Bürgermeisterin in Klütz. Sie berichtet in einem Interview in der Broschüre, wie sich die Klützer Unterstützung aus Schleswig-Holstein holten, wo die Stadterneuerung gängige Praxis war. Klütz wurde dann als eine der ersten Städte Mecklenburg-Vorpommerns in die Städtebauförderung aufgenommen. Angelika Palm erklärt auch, dass man bewusst historische Elemente wie die Kopfsteinpflasterstraßen behalten wollte – aber in einem wesentlich besseren Zustand.

In der Broschüre sind auch Planzeichnungen abgebildet. Eine zeigt den städtebaulichen Rahmenplan von 1992, in dem gewünschte Entwicklungen eingezeichnet waren. Vieles davon wurde mit der Sanierung umgesetzt. Einiges, wie eine Umgehungsstraße von der Lübecker Straße nach Niederklütz, ist aber nach wie vor ein großer Wunsch der Stadt. Die Trasse taucht in einem Entwicklungsplan „Klütz 2030“ immer noch auf. Ebenso soll nach dem Plan ein Weg durch die Natur von Schloss Bothmer zum Bahnhof führen. Eine Planung, die von der LGE, dem Sanierungsträger der Städtebauförderung, begrüßt würde.

Behnk Malte