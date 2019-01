Schönberg

Nicht alle Internetanschlüsse in Schönberg sind förderfähig, wie Wemag-Geschäftskundenbetreuer Reiner Benesch mit Blick auf den Breitbandausbau auf der Sitzung der Stadtvertretung Schönberg erklärte. In der Stadt Schönberg wären es von 1083 Haushalte 88, die nicht förderfähig seien. In der ehemaligen Gemseinde Lockwisch, die zum 1. Januar mit Schönberg fusioniert hat und nun ein Ortsteil der tadt ist, sind nach Aussage von Benesch 57 von 125 Haushalte aktuell nicht förderfähig. „Lieber eher mit Informationen rausgehen als zu spät“, meinte Benesch und erklärte damit auch, weshalb einige Haushalte, nämlich die förderfähigen, bereits Schreiben erhalten hätten.

Mit der Planung für den Breitbandausbau mit Glasfaser soll in Schönberg laut Benesch ab dem 1. März begonnen werden. Zeitnah würden dann in Absprache mit der Stadt auch Einwohnerversammlungen stattfinden, um detaillierte Informationen zu geben und auf Fragen der Bürger zu antworten. Der Zeitplan sieht vor, dass die Planungsphase für den Ausbau bis August abgeschlossen ist. Bis Ende 2020 soll dann Glasfaser bis in die Haushalte verlegt worden sein

Dirk Hoffmann