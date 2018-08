Schönberg

Es ist alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Stadtfest der Höhepunkt des Veranstaltungsreigens in Schönberg: das Museumsfest auf dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“. Das nächste steigt am kommenden Sonntag, dem 26. August, auf dem Gelände des Freilichtmuseums, das weit über die Grenzen von Nordwestmecklenburg bekannt ist. An dem Tag lockt das Museumsfest nicht nur mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm und einem Kunsthandwerker- und Regionalmarkt mit mehr als 40 Anbietern. Die Besucher werden darüber hinaus einiges zu sehen bekommen, was vor zwei Jahren noch nicht auf dem Denkmalhof war.

Traditionelle Handwerkskunst auf dem Museumsfest. Quelle: Foto: S. Oldörp

Museumsleiter Olaf Both weist auf Neues hin. Er berichtet: „Wir haben einen Zuwachs an landwirtschaftlichen Geräten bekommen.“ Dann geht Olaf Both zu einem großen Gerät, das zwischen dem Bechelsdorfer Schulzenhaus und dessen Scheune steht. Es ist ein Balkenmähwerk mit Ableger, Baujahr 1927. Es stammt aus Jeese bei Grevesmühlen. Bauern verwendeten es zur Getreideernte. Nun steht es auf dem Denkmalhof in Schönberg als Zeugnis historischer Produktionsweisen in der Landwirtschaft. Zuerst wurde es mit einem Pferdegespann gezogen, später von einem Traktor. Jetzt muss es nur zweimal im Jahr bewegt werden: nach dem Ende der Saison in die Scheune, zu Beginn der nächsten Saison wieder hinaus. Das Budget des Volkskundemuseums hat das Gerät nicht belastet. Es ist eine Schenkung.

Neben ihm steht ein Erntewagen. Bauern setzten ihn viele Jahre in Grieben ein. Seit zwei Wochen steht er im Freilichtmuseum in Schönberg. Es ist eine Leihgabe.

Beim letzten Museumsfest noch nicht fertig war ein Speicher nach historischem Vorbild, den Zimmerleute auf dem Gelände des Freilichtmuseums errichtet haben. Die Balken für den sechs Meter langen, vier Meter breiten und 5,50 Meter hohen Speicher stammen teilweise aus einer abgerissenen Scheune in Schlagbrügge.

Neu ist seit Beginn des Jahres auch das Dach auf der Scheune des Denkmalhofes in Schönberg. Handwerker haben es mit Reet gedeckt. In der Scheune tritt beim Museumsfest um 12.30 Uhr und um 15

Uhr das Selmsdorfer Figurentheater „Zaunkönig“ auf. Es spielt Märchen für Kinder und Erwachsene.

Eröffnet wird das 15. Museumsfest in Schönberg um 10 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst. Danach lädt der Posaunenchor der Kirchengemeinde zum Volksliedersingen ein. Ab 12 Uhr unterhält die Cross-Jazz-Company aus Schönberg die Besucher des Festes. Ab 13 Uhr spielt die Parforcehornbläsergruppe Maurinetal europäische Jagdmusik. Gegen 14 Uhr folgt ein Gastspiel der Musikgruppe „Reuters Fritzen“ aus dem Klützer Winkel. Um 14.30 Uhr treten Linedancer aus Selmsdorf auf. Der Plattdütsche Verein to Rehna folgt eine Stunde später mit einem niederdeutschen Unterhaltungsprogramm. Um 16 Uhr sind wieder „Reuters Fritzen“ an der Reihe. Ab 16.30 Uhr beginnt der Eltern- und Lehrerchor des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg mit seinem Programm „Musikalisch um die Welt“. Gegen 18 Uhr endet das Museumsfest, das genauso selbstverständlich zu Schönberg gehört wie der Musiksommer und das Stadtfest. Olaf Both weiß: „Es ist die Erwartung vieler Menschen, dass es ein Museumsfest gibt.“ Die Veranstalter ernten immer wieder Lob. 2016 zählten sie rund 700 Besucher, sagt der Leiter des Volkskundemuseums in Schönberg. Dann weist Olaf Both auf noch etwas hin: „Auch während der Veranstaltung herrscht auf dem gesamten Gelände Rauchverbot.“

Das fast 500 Jahre alte„Bechelsdorfer Schulzenhaus“ wurde in den 1960er Jahren nach Schönberg umgesetzt. Während des Museumsfestes können Besucher frisches Brot kaufen. Es kommt aus einem Backhaus, das seit 2003 auf dem Denkmalhof steht.

Eintrittspreis: drei Euro. Kinder haben

freien Zutritt zum Museumsfest.

Jürgen Lenz