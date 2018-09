Schönberg

Seit Januar 2006 arbeitet die Schönbergerin Silva Stickel im Pflegeheim Lüdersdorf „Haus Am Brink“. Sie erläutert: „Seit elf Jahren bin ich in der Tagespflege die Pflegedienstleitung.“ Zu ihrer Arbeit gehört es, den Tagesablauf und die Dienste zu koordinieren, Gespräche mit Angehörigen zu führen, Mitarbeiter anzuleiten und Tagesgäste aufzunehmen. Was motiviert sie? Die 62-Jährige antwortet: „Die Betreuung der Tagesgäste. Ich mache es gerne.“ Auch habe sie gerne Kontakt zu Menschen. Über ihren beruflichen Hintergrund sagt Silvia Stickel: „Ich bin gelernte Krankenschwester.“ In ihrer Heimatstadt Schönberg ist sie tief verwurzelt. „Ich bin in Schönberg auch geboren“, erklärt sie. Auch ihre Kinder wohnen in Schönberg. Sie sagt: „Es ist eine angenehme kleine Stadt.“

Lenz Jürgen