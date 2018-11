Dassow/Grobina

Auf dem Flugplatz in Riga kommen am 13. November Schüler aus Dassow an. Bis 19. November lernen sie Lettland kennen. Sie wohnen in Gastfamilien und erleben sie die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit.

„Ich erhoffe mir, dass wir Spaß haben und viel über Lettland lernen“, sagt Alia Stegmann (14), Schülerin in Dassow Quelle: Jürgen Lenz

Mit der Projektfahrt pflegen die Jugendlichen die Schul- und Städtepartnerschaft mit Grobina, einer Kommune im Westen Lettlands mit rund 4000 Einwohnern. Vor 16 Jahren knüpften Einwohner von Dassow und Grobina erste Kontakte. Es folgten offizielle Besuche, Auftritte von Kulturgruppen aus der lettischen Stadt auf dem Heimat- und Vereinsfest in Dassow und eine Schulpartnerschaft, die nach einigen Jahren jedoch kaum noch gepflegt wurde. Dass sie 2017 wiederbelebt wurde, ist vor allem der Lehrerin Ivonne Pätzel zu verdanken. Sie begleitet, wie im vorigen Jahr, auch diesmal die Jugendlichen aus Mecklenburg auf der Projektfahrt nach Lettland. Als weiterer Betreuer unterstützt diesmal der Dassower Ekkehard Maase die Schulpartnerschaft. Er hat als Pastor viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen.

Ivonne Pätzel erläutert: „Diesmal fahren wieder zehn Schüler aus den Klassen acht bis zehn mit.“ In der „Projektgruppe Schulpartnerschaft Grobina“ haben die sechs Mädchen und Jungen bereits viel über Lettland gelernt. Einige Schüler sind zum zweiten Mal dabei – so wie Hannah Meissner. Die 14-Jährige sagt: „Ich hoffe, dass wir noch mehr über die Kultur in Lettland erfahren und wir alle als Gruppe gut zurechtkommen.“ Ebenfalls zum zweiten Mal macht sich Alia Stegmann am 13. November auf den Weg nach Grobina. Über soziale Netzwerk im Internet pflegt sie Kontakte zu Jugendlichen in Lettland, die sie im vorigen Jahr kennengelernt hat. Sie hofft, dass die Schüler aus Dassow wieder Spaß haben und viel über Lettland lernen.

„Ich will Lettland sehen und erleben, wie die Menschen dort leben“, sagt Doreen Fityka (14), Schülerin in Dassow Quelle: Jürgen Lenz

Das ist auch die Erwartung der 14-Jährige Patricia Pfeiffer, die sich zum ersten Mal an der Projektfahrt beteiligt. Bisher unbekannt ist der Staat im Baltikum und seine Bewohner Doreen Fityka. Die 14-Jährige sagt: „Ich will Lettland sehen und erleben, wie die Menschen dort leben.“ Sam Kellmann (14) wünscht sich vor allem viel Spaß. Jennifer Bauer, die zum zweiten Mal dabei ist, will noch mehr über die Kultur in Lettland und die Schule in Grobina erfahren. Auch hofft sie auf mehr Kontakte mit Jugendlichen im Baltikum. Die Jugendlichen nehmen nicht nur am Unterricht in Grobina teil, sondern wohnen in Gastfamilien und beteiligen sich an Projekten, bei denen Schüler aus Lettland, Litauen und Estland mitmachen. Dabei wird es einige Wiedersehen geben. Im Sommer vorigen Jahres besuchten Schüler und Lehrer aus Grobina die Partnerstadt in Mecklenburg.

Ein besonderer Höhepunkt der laufenden Projektfahrt: die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Lettlands. Die Schüler aus Dassow nehmen an einem Festakt teil. Sie werden in Grobina auch mehrere Konzerte erleben.

Jürgen Lenz