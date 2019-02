Wohlenberg

Sie sehen aus wie riesige Maulwurfshügel, die Berge sich am östlichen Ende der Wohlenberger Wiek auftürmen. Es sind die Überreste des schweren Januarsturms, der tonnenweise Seegras an Land geschwemmt hat. Die Gemeindearbeiter von Hohenkirchen sind seit Wochenbeginn dabei, dass Seegras einzusammeln, zu Haufen zu schichten und abzufahren. Wohin der „Sondermüll“ am Ende gefahren wird, steht noch nicht fest. Aber bis es soweit ist, haben die Männer ohnehin alle Hände voll zu tun. Denn bevor der

Norbert Klafack in seinem Traktor. Quelle: Michael Prochnow

Traktor die Pflanzenreste zusammenschieben kann, ist Handarbeit gefragt. „Da liegen noch alle möglichen Sachen drin, die müssen wir mit der Hand raussammeln, Holz zum Beispiel. Und das dauert“, sagt Norbert Klafack, der mit seinem Kollegen Ramon Thegler derzeit am Strand für Ordnung sorgt. „Ich habe schon viel gesehen, aber so einen Sturm gab es lange nicht.“ Das Wasser sei sogar über die Straße gelaufen, sagt Ramon Thegler. „Von der Rasenkante fehlt auch ein ordentliches Stück.“ Vor allem im Bereich des Campingplatzes Liebeslaube habe der Sturm einiges an Sand abgetragen. Der restliche Bereich der Bucht, die Hälfte zum Gebiet von Hohenkirchen und zur anderen Hälfte zu Klütz gehört, ist glimpflich davongekommen. Dafür hat wohl auch das Seegras gesorgt, das nun vor allem die Hohenkirchener Seite bedeckt. „Die Klützer haben nicht ganz so viel

Ramon Thegler, Gemeindearbeiter von Hohenkirchen, an der Wohlenberger Wiek Quelle: Michael Prochnow

abgekriegt“, erklärt Ramon Thegler und blickt über die Bucht. „Bei Sonne lässt sich das hier aushalten, aber am Montag bei Wind und Regen war das nicht so doll.“ Wie lange die Arbeiten insgesamt dauern werden, insgesamt sind fünf Männer der Gemeinde dort im Einsatz, lässt sich noch nicht absehen. Positive Überraschung: Es liegt verhältnismäßig wenig Müll zwischen den Pflanzen. Davon hätten die Männer mehr erwartet. Unmittelbar nach dem Sturm hatte Umweltaktivistin Astrid Appel aus Hohenkirchen bereits mit Freiwilligen Müll entlang der Küste an der Wohlenberger Wiek eingesammelt. Davon profitieren nun Norbert Klafack, Ramon Thegler und seine Kollegen.

Auf jeden Fall werden die Besucher in den nächsten Wochen, sofern es keinen weiteren Sturm mit Hochwasser gibt, einen sauberen Strand vorfinden. „Wenn wir fertig sind, dann sieht alles wieder schick aus“, sagen die Gemeindearbeiter. „Aber bis dahin haben wir noch ordentlich zu tun.“

Auf der Klützer Seite der Wohlenberger Wiek müssen sich die Spaziergänger noch etwas länger mit dem Seegras abfinden. Wie eine Nachfrage beim Amt Klützer Winkel ergab, solle Strand der Wohlenberger Wiek auf dem Gebiet der Stadt Klütz erst kurz vor Beginn der Saison vom Seegras und Treibgut bereinigt werden. Verwaltungsmitarbeiter Arne Longerich erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde Hohenkirchen die Aufräumarbeiten durchführen könne, da sie eine eigene Maschine zur Seegrasberäumung gekauft habe. Die würde jetzt außerhalb der Saison getestet werden. Für die Stadt Klütz bereinigt eine externe Firma den Strand. Allerdings erst in einigen Wochen.

Michael Prochnow