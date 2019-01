Grenzhauses

Vom Anhänger gefallen beim Umzug oder einfach entsorgt? Seit einigen Tagen liegen auf einem Feldweg in Richtung Grenzhausen in der Nähe von Grevesmühlen zwei Sessel. Anwohner schütteln den Kopf über diese Art der Entsorgung. Denn wer es geschafft hat, die Möbel mit einem Fahrzeug bis zu diesem Ort zu bringen, der hätte auch die zweieinhalb Kilometer bis zur Abfallentsorgung von GER in Neu Degtow schaffen können . . .

Michael Prochnow