Herrnburg

Seit zehn Jahren arbeitet Sigrid Susanne Awe als Gemeindepädagogin in der Kirchengemeinde Herrnburg. Ist sie froh, dass sie die Stelle damals angetreten ist? „Ja, total. Ich bin glücklich in der Gemeinde und mit der Gemeinde“, antwortet die 53-Jährige. Sie erläutert: „Hauptsächlich arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen.“ Sigrid Susanne Awe gestaltet auch Andachten im Kindergarten und Familiengottesdienste. Sie leitet die Kinderkirche, Konfirmandengruppen, die Junge Gemeinde und Arbeitsgemeinschaften in den Schulen, wo sie außerdem als Religionslehrerin tätig ist. Was motiviert sie? „Ganz klar, den Menschen Gott nahe bringen in seiner Größe, Weisheit und Liebe.“ Ihre Erfahrung: „In einer Kirchengemeinde ist viel Leben.“ Ihr Wunsch: „Dass sich noch mehr Menschen finden, die gemeinsam Gott in ihr Leben lassen.“ Die Kirchengemeinde Herrnburg hat 1600 Mitglieder. Unter ihnen sind überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendlichen.

Jürgen Lenz