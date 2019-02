Grevesmühlen

Das Gesicht der Grevesmühlener Stadtvertretung wird sich, soviel steht dreieinhalb Monate vor der Wahl schon fest, verändern. Denn drei der ältesten Mitglieder werden nicht mehr antreten. Wie die SPD und die CDU mitteilten, werden Sozialdemokrat Hans-Joachim Schönfeldt und der Fraktionschef der Christdemokraten, Roland Anderko, aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. Auch Marlis Scholz, viele Jahre für die Linksfraktion aktiv, wird sich kommunalpolitisch zur Ruhe setzen. „Für uns ist das natürlich ein großer Verlust“, sagt Ralf Grote, Ortsvorsitzender der CDU. Denn seine Partei muss sich auf jeden Fall einen neuen Fraktionsvorsitzenden suchen. Bislang gibt es mehrere Ideen, aber noch keine konkreten Namen. „Wir müssen auch erst einmal sehen, wer am Ende gewählt wird.“

Die Grevesmühlener CDU, aktuell mit neun Sitzen in der Stadtvertretung stärkste Fraktion, wird sich deutlich verjüngen. Wie Ralf Grote betont, hätten sich bislang 15 Kandidaten gemeldet, um zur Wahl anzutreten. „Aber das ist noch nicht die endgültige Zahl, zurzeit laufen noch weitere Gespräche. Die Namen können wir auch erst in einigen Tagen nennen, wenn der Ortsverband die gesamte Liste mit den Kandidaten beschlossen hat.“ Inhaltlich setzt die Grevesmühlener CDU auf den bewährten Kurs der vergangenen Jahre. „Wir möchten die positive Entwicklung der Stadt weiterführen“, so Ralf Grote. Bei der letzten Bürgermeisterwahl hatten die Christdemokraten den parteilosen Kandidaten Lars Prahler aufgestellt, der sich am Ende in der Stichwahl knapp gegen Uwe Wandel durchsetzte. Neu im Programm hat die CDU das Thema „City-Manager“. „So etwas gibt es zum Beispiel in Wolgast, der City-Manager kümmert sich vor allem um die Vermarktung und Vermietung von Flächen in der Innenstadt, ich denke, das würde in Grevesmühlen auch funktionieren.“ Neben Roland Anderko wird auch Jörg Wilms nicht mehr zur Wahl antreten.

Bei der Linksfraktion, aktuell mit fünf Sitzen in der Stadtvertretung vertreten, stehen die Namen der Kandidaten für die Kommunalwahl bereits fest. Wie Fraktionschefin Elvira Kausch erklärte, würden neben ihr Heyko Brandt, Roland Siegert, Volkmar Schulz, Petra Strübing, Thomas Pagels auch Jörg Bendiks,

Jörg Bendiks, Foto: Thomas Mandt Quelle: HRO

Sohn des verstorbenen Stadtvertreters Uwe Bendiks, antreten. Die Linken hatten vor allem mit sozialen Themen und in Sachen Bau und Verkehr auf sich aufmerksam gemacht. Volkmar Schulz, Experte für Bau- und Verkehrsangelegenheiten, hatte immer wieder heikle Themen in den Sitzungen angesprochen und für rege Debatten gesorgt.

Die Fraktion grevesmühlen.jetzt mit Fraktionschef Jörg Bibow, Christiane Münter und Wilfried Scharnweber bildet zusammen mit den Linken die Opposition in der Stadtvertretung gegen CDU und SPD. Denn in den vergangenen Jahren hatten sich die beiden großen Fraktionen oftmals auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Alle drei Mitglieder treten auch am 26. Mai wieder zur Wahl an unter dem Namen grevesmühlen.jetzt. „Als Parteiunabhängige können wir zu jedem Thema eine Meinung vertreten, die allein unserer Stadt Grevesmühlen gerecht wird, ohne Rücksicht auf Parteiinteressen. Wir halten diese Unabhängigkeit für wichtig, um gute Entscheidungen für die Stadt zu treffen. Unser besonderes Augenmerk gilt der Schullandschaft und der baulichen Entwicklung der Stadt“, teilt die Gruppe mit.

Jünger als in den vergangenen Jahren will sich das Gesicht der SPD in Grevesmühlen zeigen. Eine der neuen Kandidatinnen ist beispielsweise Nicole Eckfeldt. Die 27-Jährige ist Immobilienkauffrau in Grevesmühlen und vor zehn

Nicole Eckfeldt, 27, kandidiert in Grevesmühlen für die SPD Quelle: Michael Prochnow

Jahren aus Rostock für die Ausbildung in die Stadt gekommen – und geblieben. „Aus Gesprächen mit SPD-Mitgliedern heraus bin ich auf die Arbeit in der Kommunalpolitik aufmerksam geworden“, berichtet die junge Frau. „Mir liegt die Stadt am Herzen.“ Wie Kreissprecher und Stadtvertreter Sven Schiffner betont, sei die Mischung aus erfahrenen und jungen Leuten wichtig. „Wir sprechen mit vielen Leuten, um sie für die Kommunalpolitik zu überzeugen. Das ist nicht immer einfach, aber zur Kommunalwahl haben wir eine gute Liste aufgestellt.“ Schiffner kündigt an, dass die SPD sich verstärkt um die Wohngebiete von Grevesmühlen kümmern wolle. Im AWG-Viertel, am Wasserturm und im Ploggenseering würden viele Menschen leben, „die vielleicht das Gefühl haben, dass man sie ein wenig vergessen hat. Da wollen wir ansetzen.“

Die Kandidaten der SPD in Grevesmühlen Sven Schiffner, Erika Oberpichler, Stefan Baetke, Nicole Eckfeldt, Erich Reppenhagen, Heidrun Lange, Gerrit Uhle, Matthias Jankowski, Maik Gutow, Birger Ludwig, Mario Wehr, Maik Bahr, Horst Deininger, Kevin Nehls

Nicht mehr in der Stadtvertretung ist die NPD. Im Sommer 2017 hatte David Böttcher sein Mandat niedergelegt. Da es keinen Nachrücker gibt, bleibt der Sitz frei bis zum Ende der Legislaturperiode. Deshalb gibt es aktuell nur 24 Stadtvertreter statt 25 wie es für eine Kommune wie Grevesmühlen vorgesehen ist.

Bis zum 12. März um 16 Uhr müssen die Unterlagen der Kandidaten im Rathaus in Grevesmühlen eingereicht werden, damit sie zur Wahl zugelassen werden können.

Michael Prochnow