Klütz

Seit inzwischen fünf Jahren ist Oberhof zum Ende des Sommers ein kleines Biathlon-Mekka. Gemeint ist der Klützer Ortsteil und nicht das berühmte Oberhof in Thüringen. Seit 2014 kommen Anfang September Sportler auf langen Rollschuhen, so genannten Cross-Skates, an die Ostsee, um sich im sommerlichen Biathlon zu messen. Die Skates ersetzen die Langlaufskier und geschossen wird an einer Station mit Lasergewehren. Der nächste Ostsee-Biathlon findet am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, statt.

Austragungsorte waren mit Oberhof in Thüringen und Schmallenberg im Sauerland typische Biathlonorte. Oberhof in Mecklenburg gehört im Sommer definitiv dazu und ist der Abschluss der Serie.

Am Sonnabend beginnen die Wettkämpfe um 10.30 Uhr mit einem Massenstart. Die Skatestrecke beträgt dann 7,5 Kilometer. Die Sportler fahren dann bis zu einem Wendepunkt und zurück zu Start und Ziel am Landgut Oberhof. Am Nachmittag beginnt um 14.30 Uhr ein Staffellauf.

Am Sonntag um 9 Uhr beginnt der Langstreckenlauf. Dann laufen die Teilnehmer fünf Mal einen drei Kilometer langen Rundkurs durch Oberhof, viermal müssen sie Teilnehmer an den Schießstand. Sowohl stehend als auch liegend müssen mit dem Lasergewehr die Ziele getroffen werden.

Vor den Wettkämpfen am Sonnabend werden noch ein Training und ein Workshop angeboten. Wer schon einmal auf Cross-Skates gestanden hat, der kann auch an den Wettkämpfen teilnehmen. Skates können dann geliehen werden. Grundkenntnisse müssen aber vorhanden sein.

Behnk Malte