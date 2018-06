Lübsee

Der Freundeskreis der Kirche in Lübsee (Nordwestmecklenburg) lädt zum Sommerfest ein. Jeder ist willkommen, am Sonnabend, den 16. Juni, ab 18 Uhr mitzufeiern. Der Freundeskreis erläutert: „Gemeinsam möchten wir gemütlich bei Bratwurst und kühlen Getränken einen Film ansehen – natürlich Open Air, alternativ in der Kirche.“

Das Fest beginnt um 18 Uhr mit einer Andacht in der Kirche. Der Freundeskreis kündigt an: „ Und gegen 20 Uhr, wenn es schummrig wird, wollen wir die Komödie ,Vaya con Dios – Und führe uns nicht in Versuchung’ von dem Regisseur Zoltan Spirandelli ansehen.“

Jürgen Lenz