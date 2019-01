Grevesmühlen

Backen für den guten Zweck: Mario Wehr und seine Frau Wiebke vom Café „Kaffeebrenner“ im Bahnhofsgebäude in Grevesmühlen verkauften in der Adventszeit an ihre Kunden selbst gebackene Kekse gegen eine Spende. Inklusive Trinkgeld im Dezember kamen dabei 155,05 EUR zusammen, die das Ehepaar dem Schulförderverein der Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen spendete. Kassenwart Marko Fuchs nahm die stolze Summe entgegen und verriet auch den Verwendungszweck. „Wir werden das Geld für Arbeitsgemeinschaften und für schulische Veranstaltungen einsetzen“, sagte er.

Eine ähnliche Aktion haben Mario Wehr und seine Frau bereits ein Jahr zuvor durchgeführt und dabei die Kita „Spatzennest“ in Grevesmühlen mit einer Spende beglückt.

Jana Franke