Klein Voigtshagen

Vor einer Woche sind bei dem Feuer in einem Doppelhaus in Klein Voigtshagen bei Dassow eine Mutter und ihr zweijähriges Kind ums Leben gekommen. Der Vater liegt schwer verletzt im Krankenhaus, die junge Familie in der anderen Haushälfte hat ihr Zuhause verloren. Die amtierende Bürgermeisterin der Stadt Dassow, die Landrätin und das DRK Nordwestmecklenburg hatten unmittelbar nach dem tragischen Unglück ein Spendenkonto eingerichtet. Dort hatten am Freitag bereits 58 Spender Geld eingezahlt, 2700 Euro beträgt der Kontostand. Mit dem Geld sollen die betroffenen Familien unterstützt werden.

Hier können Sie spenden:

Spendenkonto des DRKKontoinhaber: DRK-Kreisverband NWM e.V. IBAN: DE46 1405 1000 1000 030357 SWIFT-BIC: NOLADE21WIS

Kennwort „Wohnhausbrand“

Michael Prochnow