Dorf Mecklenburg

„Ich habe die Sally gesehen und dachte gleich, was für eine Traumhündin“, schwärmt Doreen Kuhn vom Tierheim Dorf Mecklenburg und streichelt der jungen Hündin den Kopf. Die legt sich gleich hin, will am Bauch gestreichelt werden und genießt die Kuscheleinheiten mit der Tierheimleiterin sichtlich. „Sie ist so lieb, zutraulich und sogar mit Katzen verträglich!“

Sally ist erst seit kurzem im Tierheim Dorf Mecklenburg. Im Amtsbereich Grevesmühlen wurde die Rottweilerhündin gefunden, die Fachleute schätzen, dass sie eineinhalb Jahre alt ist. Also in einem Alter, in dem Hunde durch die Gegend tollen und toben. Sally kann das nicht.

„Sally hat beidseitig die Kreuzbänder gerissen“, erklärt Doreen Kuhn. So wurde Sally gefunden und ins Tierheim gebracht. Doreen Kuhn schüttelt den Kopf: „Wer gibt so ein Tier her? Oder wer sucht so ein Tier nicht?“ Denn Sally war wohl eine Weile unterwegs. Ihr Zustand war schlecht, sie war sehr dünn und eingefallen.

Das Telefon klingelt im Tierheimbüro, wie so oft. Doreen Kuhn macht große Augen. Ein Hundehalter will sein Tier einschläfern lassen, ob man da unbürokratisch helfen könne. Das Tier hat gebissen. Es fällt Doreen Kuhn sichtlich schwer, die Fassung bei so einer Anfrage zu wahren. Solche Anrufe kommen regelmäßig, sagt sie später.

„Es ist alles reparabel, man muss nur die Zeit dafür haben“, macht sie dem Anrufer klar, dass ein Hund nicht einfach so von Natur aus zum Beißer wird. „Vielleicht hatte er Schmerzen, vielleicht ist er krank oder steht unter psychischen Belastungen?“, fragt sie nach.

Der Hundehalter solle mit seinen Tier zum Tierarzt und vielleicht zur Hundeschule. Die Antwort ist, natürlich, nicht zu hören. Aber für Tierarzt und Hundeschule scheinen das Geld zu fehlen. „Wer sich ein Tier ins Haus holt, hat damit auch Kosten verbunden. Das weiß man“, antwortete die engagierte Tierschützerin.

Das Telefonat ist beendet, Doreen Kuhn holt tief Luft und hofft, dass der Hundehalter ihre Worte ernst nimmt. Ein gesundes Tier einschläfern zu lassen, weil man gerade damit nicht klar kommt, geht gegen jeglichen Menschenverstand. Vielleicht lernt sie den Hund, um den es ging, bald kennen, vielleicht kommt er so wie Sally als Fundtier ins Tierheim. Vielleicht, weil den Haltern die Kosten für den Tierarzt zu hoch waren.

1400 Euro wird Sallys Operation kosten, dazu kommen die Kosten der Nachsorge und der Physiotherapie. Dass sie operiert wird, steht außer Frage. „Ich weiß, wir hatten gerade die große Spendenaktion für das Katzenhaus“, sagt Doreen Kuhn und hofft trotzdem auf Spenden und Spender.

Sally zieht nun erst einmal vom Tierheim direkt zu Doreen Kuhn als Pflegestelle. „Sie braucht mehr Ruhe“, begründet die Fachfrau. Und nach der Operation darf sich die Hündin nur ganz wenig bewegen. Dass eine Kuschelhündin wie Sally nach der OP schnell vermittelt wird, steht genauso außer Frage. „Dann werden Tränen fließen“, weiß Doreen Kuhn jetzt schon beim Gedanken an den Abschied. Aber Sally ist nicht die erste Hündin, die sie wieder aufgepäppelt hat und dann vermitteln konnte.

Katharina Glücklich aus Wismar gehört, nach so einem Anruf und einer Geschichte wie der von Sally, zu den angenehmen Besuchern. Sie bringt Fleisch vorbei, unterstützt damit einen Hund, der aufgrund einer Erkrankung mit Rohfleisch statt Fertighundefutter ernährt wird.

„Diese BARF-Ernährung ist weit teurer“, erklärt sie und hofft, dass sie auch andere Tierfreunde mitreißen kann, sich mit so einer Patenschaft für ein Tier zu engagieren. Ihren Patenhund würde sie am liebsten mitnehmen, hat aber schon einen großen Hund. „Die Bedingungen hier für die Tiere sind toll, sie bekommen mehr als nur Futter und ein Dach über dem Kopf hier“, lobt und dankt sie dem Tierheim-Team.

Spenden können direkt mit dem Betreff „Sally“ auf die Kontonummer des Vereins gehen ( Tierheim Dorf Mecklenburg, Sparkasse Mecklenburg Nordwest, IBAN: DE71140510001200000354, BIC: NOLADE21WIS). Über die Webseite des Vereins kann auch direkt über das Onlinebezahlsystem Paypal gespendet werden.

Nicole Hollatz