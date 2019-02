Schönberg

Sport, Spaß und eine gute Gemeinschaft: Das hat das erste Viactiv-Feriencamp des FC Schönberg 35 Kindern aus der Region gebracht. Rolf Schär, Chris Kowalski und Mario Schäffner trainierten die jungen Kicker eine Woche täglich mehrere Stunden an wechselnden Stationen. „Hauptsächlich geht es um Technik“, erläuterte Rolf Schär. Die Nachwuchskicker trainierten Torschuss, Zweikampfverhalten, Spiele in Turnierform und vieles mehr. Die Stimmung war gut. Was bei den Kindern ebenfalls gut ankam: Jeder bekam einen Trainingsball, eine Hose, ein Trikot, einen Sportbeutel und eine Trinkflasche. „Wir sind dankbar für die Unterstützung“, sagt Rolf Schär. Er geht davon aus, dass es in einem Jahr wieder ein Viactiv-Feriencamp des FC Schönberg geben wird.

Bereits fest steht: In der ersten Sommerferienwoche 2019 wird die Fußballschule der Fundacion Real Madrid professionelles Fußballtraining für Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren anbieten. Es ist bereits das sechste Real-Madrid-Feriencamp in Zusammenarbeit mit dem FC 95. 2018 trainierten in Schönberg 85 Nachwuchskicker aus der Region. Unter ihnen waren zwei Mädchen.

Jürgen Lenz