Grevesmühlen

Derby-Zeit am Tannenberg, der Tabellenführer der Kreisoberliga, der FSV Testorf/Upahl, empfängt den Spitzenreiter der Kreisliga, Einheit Grevesmühlen, im Viertelfinale des Kreispokals. Anstoß ist um 13 Uhr. Die Partie dürfte mehrere Hundert Zuschauer anlocken am Sonnabend, 24. November. Denn beide Teams haben große Ansprüche. Die Testorfer haben einen Lauf in der Kreisoberliga, Einheit Grevesmühlen will nicht nur den Aufstieg, sondern in den nächsten Jahren noch ein Stück über die Kreisoberliga hinaus. Das Spiel am Sonnabend ist also so etwas wie eine Standortbestimmung in der Region. Eine Favoritenrolle hat keines der beiden Teams, die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen.

Michael Prochnow